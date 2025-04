Messina per l’inclusione sociale: spettacolo musicale “Se stasera sono qui” al Palacultura

Il Palacultura di Messina, venerdì 11 aprile 2025, ospiterà lo spettacolo musicale “Se stasera sono qui”. Lo spettacolo è proposto dalla Cooperativa Audacia in collaborazione con l’Associazione Culturale Musicale Music Men e dall’Associazione Autismo di Nizza di Sicilia.

L’iniziativa viene realizzata nell’ambito del progetto Inter Pares, che è finanziato dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Messina e realizzato da una rete di partener. Tra questi partner ci sono l’IRIB CNR di Messina, l’Istituto Superiore della Sanità e le Associazioni Ulisse e Linea Curva.

Lo spettacolo musicale “Se stasera sono qui”

Lo spettacolo ha il fine di sensibilizzare al rispetto e al tema dell’inclusione socio-lavorativa dei giovani con disabilità. È prevista l’interpretazione della Band messinese Aedo di vari brani noti del cantautorato italiano. Inoltre, ci saranno interventi musicali dei giovani soci della Cooperativa, accompagnati dal chitarrista e voce messinese Ivan Trischitta.

Nell’evento, sono anche coinvolti l’artista Mario Rosini (musicista di Mia Martini, Pino, Daniele, Edoardo De Crescenzo, Rossana Casale, Gino Vannelli, Al Jarreau), arrivato secondo a Sanremo nell’edizione del 2004 con il brano “Sei la vita mia” e partecipane alla trasmissione RAI “The Voice” 2024.

Non mancherà in programma il collegamento con in musicista Massimo Luca (chitarrista storico di Lucio Battisti che lo ha anche accompagnato nel suo storico duetto con Mina a Teatro 10 con altri grandi nomi).

Molto più di uno spettacolo

Carmen Villalba, nota cantante, autrice di brani e conduttrice messinese, presenterà lo spettacolo. Lo staff della Coop. Audacia e dell’Associazione Autismo si occuperà dei servizi di hostess, di un punto esposizione di manufatti in ceramica prodotti dai ragazzi coinvolti e dell’accompagnamento delle famiglie in sala. È inoltre previsto il sostegno all’evento di sponsor (aziende locali) vicini ad Audacia e al mondo della disabilità. Ci sarà anche una raccolta fondi per il ripristino di alcune terrazze della Tenuta S. Anna, dove i ragazzi del progetto Inter Pares coltivano frutta e ortaggi.

Allo spettacolo musicale “Se stasera sono qui”, sarà protagonista la Band Messinese Aedo. La band è già da tempo impegnata in attività sociali, con l’eccezionale partecipazione di Massimo Luca, chitarrista storico di Battisti e di buona parte dei più noti cantautori italiani degli anni 60-70.

Un altro evento è previsto per il 2 giugno al Centro Multiculturale Officina. Quest’ultimo si pone come obiettivo quello di sensibilizzare il pubblico sui temi dell’integrazione sociale dei diversamente abili e delle esperienze abitative dei progetti Dopodinoi. Una parte del ricavato sarà devoluto per tali finalità.

(8)