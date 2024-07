MessinaCon 2024: la Fiera del Fumetto arriva a Messina il 26 agosto

MessinaCon 2024. Presentato questa mattina al Comune di Messina il calendario degli eventi, proposti da StrettoCrea, a partire da “MessinaCon-Fiera del fumetto e del fantastico”.

La nuova edizione di “MessinaCon-Fiera del fumetto e del fantastico” inizierà il 26 agosto con l’area mostre allestita nell’atrio di Palazzo Zanca e curata dall’Officina del Sole. Dal 30 agosto all’1 settembre, il Palacultura Antonello ospiterà giochi, cosplay e altre attività.

I giovani talenti portano nuova linfa e nuove energie

L’assessore Finocchiaro, nel portare i saluti istituzionali del sindaco Federico Basile, ha spiegato che: «con grande piacere supportiamo da qualche anno queste attività. Queste ultime si implementano grazie ad un continuo confronto attivo e partecipativo con questi talenti e con le associazioni. Ad esempio StrettoCrea che in virtù anche dell’incessante attività della mia collega Liana Cannata sono costantemente presenti nelle iniziative che sosteniamo e promuoviamo in maniera attiva e proficua per la nostra città».

L’assessore ha aggiunto: «va detto che questi ‘giovani talenti’ con le loro competenze portano nuova linfa e nuove energie. Vi assicuro che, come ho avuto modo di vedere l’anno scorso a Villa Dante, la Fiera del Fumetto non è rivolta soltanto alla categoria dei più giovani. Questa iniziativa riscuote l’interesse e la partecipazione di persone anche mature e di intere famiglie. L’Amministrazione comunale, per questo evento, ha concesso l’atrio di palazzo Zanca, il Palacultura Antonello e l’Arena Cicciò, di nuovo a regime per essere fruita».

MessinaCon 2024: molto più di una fiera del fumetto

L’assessora Cannata ha aggiunto: «siamo contenti di presentare insieme a StrettoCrea il MessinaCon edizione 2024 – la fiera del fumetto messinese entrata a far parte della Rete italiana dei festival dedicati al fumetto. Una realtà che continua a crescere anche in città grazie a giovani professionisti che con le loro iniziative, attraverso le quali trasmettono passione e talento, generano un vero e proprio sviluppo economico. MessinaCon, infatti, è diventato un appuntamento annuale per i più giovani ma anche per famiglie e appassionati di questo settore produttivo che muove un importante indotto economico, facendo conoscere grazie al fumetto la città di Messina».

Il presidente Mulfari ha espresso gratitudine all’Amministrazione Basile per il loro continuo supporto, evidenziando che la novità di quest’anno riguarda gli spazi offerti dal Comune. Questi includono l’atrio di Palazzo Zanca, il foyer del Palacultura, l’Arena Cicciò e un’area dedicata agli artisti all’interno della GAMM.

L’illustratore Franchi ha sottolineato l’importanza della collaborazione con l’Amministrazione, spiegando i vari eventi in programma. L’architetta Carulli ha dichiarato che la “Fondazione Architetti del Mediterraneo e InBar” supporta sempre la Fiera del Fumetto. La Fiera viene considerata un’espressione artistica che si integra con l’architettura.

Presenti alla conferenza di presentazione

l’assessore agli Spettacoli e ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro,

l’assessora alle Politiche giovanili Liana,

il Gruppo organizzativo di StrettoCrea con il presidente Giuseppe Mulfari,

l’illustratore Fabio Franchi,

l’architetta Anna Carulli (Fondazione Architetti del Mediterraneo e InBar),

i rappresentanti di UniVerso Me

