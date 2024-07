Concerto al Giardino Corallo di Messina degli Inti-Illimani e Giulio Wilson il 7 agosto

Concerto al Giardino Corallo di Messina. Dopo il grande successo del loro ultimo tour mondiale, gli Inti-Illimani e Giulio Wilson ritornano in Italia per le ultime date dell’Agua World Tour. Il famoso gruppo cileno e il cantautore toscano si esibiranno nelle principali città italiane, proponendo brani del loro repertorio insieme alle canzoni del nuovo album “Agua”, acclamato sia dai fan che dalla critica.

L’album tratta temi ambientali e sociali di grande attualità, diffondendo un messaggio di speranza e solidarietà.

Il tour farà tappa anche a Messina il 7 agosto (unica data siciliana) presso il “Giardino Corallo” in Via E. Boner 45.

Concerto Giardino Corallo Messina: gli Inti-Illimani

Il progetto artistico di “Agua” è stato sviluppato tra Firenze, dove si è svolta la fase compositiva pre-incisione, e Santiago del Chile, dove è stato registrato. Sotto la direzione del discografico Paolo Maiorino, questo lavoro rappresenta un ponte tra due mondi apparentemente distanti. Le sonorità tradizionali della musica andina si intrecciano con il cantautorato alternativo italiano, dando vita a un nuovo stile musicale e tematico per il celebre gruppo cileno.

Gli Inti-Illimani e Giulio Wilson affrontano insieme le sfide attuali, dai cambiamenti climatici alla riscoperta dei valori umani, con un approccio non nostalgico ma pieno di speranza. Propongono nuove vie per il benessere del pianeta, promuovendo la solidarietà per il progresso sociale e la protezione ambientale.

Non perdete l’occasione di assistere a questo straordinario incontro musicale e artistico.

Le città italiane del tour

10 luglio a Crepino Del Lamone (FI)

11 luglio a Suzzara (MN)

12 luglio a Bologna

17 luglio a Lugo (RA)

18 luglio a San Leucio (CE)

19 luglio a Pestum (SA)

21 luglio a Manciano (GR)

24 luglio a Bergamo

25 luglio a Verbania (VCO)

27 luglio a Cagliari

02 agosto a Melpignano (LE)

03 agosto a Vieste (FG)

04 agosto a Roma

05 agosto a Mont’Alfonso (LU)

06 agosto ad Alghero

07 agosto a Messina

10 agosto ad Avellino

I biglietti sono già disponibili in prevendita sul circuito Ticket One al seguente link e nei punti vendita autorizzati: https://www.ticketone.it/event/giulio-wilson-inti-illimani-agua-tour-arena-giardino-corallo-18851608/

