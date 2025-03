Panta Rei: sul lago di Torre Faro a Messina il ristorante con uno sguardo contemporaneo sulla tradizione

Nel dicembre 2023 a Messina, nel cuore della riserva naturale di Capo Peloro, lo chef Gaetano Borgosano ha aperto il suo ristorante: Panta Rei. Stile Moderno, arredato con colori tenui e luminosi e ampie vetrate che regalano ai commensali la possibilità di vivere un’esperienza culinaria accompagnata da una suggestiva vista sul lago di Torre Faro.

Nel nome del locale viene rivelata la filosofia dello chef: “Panta Rei”, infatti, in greco significa letteralmente “Tutto Scorre” e descrive una cucina in continuo movimento, con una visione moderna che resta fedelmente legata al territorio e alla tradizione marinara. «Panta Rei è il primo ristorante sul lago di Torre Faro – spiega Gaetano Borgosano – che è nato per valorizzare la buona cucina locale, con un inpiattamento contemporaneo. Per i nostri piatti utilizziamo le migliori materie prime del lago e dello Stretto. La nostra idea di cucina si fonda su piatti buoni al palato e belli alla vista con la ricerca di eccellenze e non mancano ostriche e champagne».

Ad accompagnarlo in questa avventura ci sono gli chef Paolo Sciarrone e Piero La Rosa che, insieme a Gaetano Borgosano, formano una brigata pronta a portare a tavola tutta la bontà del pesce locale. Il ristorante Panta Rei di Messina vanta anche una fornita cantina con circa cinquanta etichette. In più, per coloro che preferiscono accompagnare i piatti con cocktail raffinati, c’è una variegata drink list che include classici intramontabili.

Panta Rei – Il menù della cena degustazione

+4

Loading... ×

Entrèe

Ciauru gin con petali di cozze

Antipasti

Plateau di crudi (ostrica, scampo, gamberi di nassa, carpaccio di pesce azzurro e tartare di tonno)

I nostri cotti (polpetta alla siciliana, calamaro alla julienne, polpo al panko affumicato, cubo di tonno in crosta)

Saten – Le Marchesine

Primo

Paccheri Capo Peloro

Pharis – Le Casematte

Secondo

Filetto di pesce d’amo cotto a bassa temperatura al lemongrass

Sul Vulcano – Donnafugata

Dessert

Parfait di mandorle

Passito – Cantine Vinci

Gaetano Borgosano: dal bancone di una gastronomia alla ristorazione

Dietro il successo di Panta Rei c’è la storia di Gaetano Borgosano, classe ’86, che ha conseguito due diplomi e la laurea in Scienze economiche ed è docente al Cirs di Messina. Chef autodidatta, ha iniziato la sua carriera dietro al bancone di una gastronomia, successivamente ha ottenuto notevoli successi confrontandosi con il mondo pizza. Ha poi ampliato il suo percorso approfondendo la sua esperienza nella ristorazione.

Con il suo ristorante Panta Rei, Gaetano Borgosano punta tutto sulla qualità delle materie prime che vengono preparate sempre rispettando ed esaltando sapori e profumi, per piatti che si mangiano prima con gli occhi e poi con la bocca.

Con l’arrivo della bella stagione, poi, i circa 40 coperti disponibili aumentano, perchè la cena si può servire anche nell’ampio terrazzo all’aperto con vista sul Lago di Torre Faro.

(5)