Le Panchine delle Meraviglie: il nuovo progetto Birra Messina Cristalli di Sale che colora la Passeggiata a Mare

Si chiamano Le Panchine delle Meraviglie e si tratta del nuovo progetto firmato Birra Messina Cristalli di Sale e presentato questa mattina al ristorante Marina del Nettuno. L’obiettivo è quello di portare la meraviglia nella quotidianità, rendendo straordinario l’ordinario. La Passeggiata a Mare di Messina si anima così di arte e colore con dieci panchine d’autore realizzate da nove artisti siciliani che si sono ispirati alle nove province siciliane per celebrare la bellezza dell’isola con forme, decori e tradizioni. La decima panchina è firmata da Magda Masano e rende omaggio alla passione del Birrificio Messina.

Trovare la meraviglia nel quotidiano

Birra Messina Cristalli di Sale prosegue così il percorso di omaggio alla sua terra di origine. Dopo il Mosaico delle Meraviglie, inaugurato ad ottobre del 2023 a Fondo Saccà, oggi il dono alla città dello Stretto di una nuova opera d’arte collettiva, realizzata grazie al talento di nove artisti siciliani e al supporto del partner strategico Fondazione Me.S.S.In.A., in collaborazione con AIGU e con il Patrocinio del Comune di Messina.

Il sindaco di Messina Federico Basile ha dichiarato: «questo regalo non può che essere gradito. Gli artisti si sono cimentati nell’abbellimento della città, una città che vuole cambiare. Le Panchine delle Meraviglie rappresentano un esempio straordinario di come l’arte possa contribuire alla rigenerazione urbana e alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Riteniamo fondamentale collaborare con realtà come Heineken Italia, che investono nella nostra terra contribuendo a rafforzare il legame tra impresa e comunità».

Trasformare l’ordinario in straordinario

La Passeggiata a Mare di Messina è il luogo ideale per ospitare “Le Panchine delle Meraviglie”. Coinvolta nell’iniziativa anche l’Autorità Portuale, proprietaria della zona d’installazione che, con entusiasmo, ha acconsentito all’intervento di decoro.

Ilaria Zaminga, External Communication Manager Birra Messina, ha spiegato che si è voluto rendere omaggio in modo autentico alla città natale di Birra Messina con un progetto che mira a trovare la meraviglia nella semplicità del quotidiano.

In più, ha aggiunto: «con Le Panchine delle Meraviglie, Birra Messina Cristalli di rinnova in modo concreto il suo legame con la Sicilia attraverso un progetto di decorazione urbana che celebra l’arte, la cultura e l’identità dell’isola. Soprattutto trasforma spazi comuni in meravigliosi luoghi di incontro e condivisione. Il nostro è un viaggio che con un tocco di bellezza trasforma l’ordinario in straordinario, che rende un istante qualunque un momento speciale, sospeso tra realtà e meraviglia. Birra Messina esprime in questo modo il suo desiderio di portare la meraviglia nelle vite dei consumatori in tutta Italia, partendo proprio dalla Sicilia».

Le Panchine delle Meraviglia di Birra Messina: una pausa

Gaetano Giunta, Fondatore e Responsabile del piano strategico Fondazione Me.S.S.In.A ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra Fondazione Me.S.S.In.A e Birra Messina: «oggi è una bella giornata perchè celebriamo un’amicizia umana ed economica. Da questa amicizia nasce qualcosa di più. La bellezza quando diventa arte è capace di anticipare visioni e desideri. Quando diventa arte, la bellezza è lo strumento più importante del cambiamento. Con questa iniziativa, Birra Messina vuole rendere omaggio alla Sicilia».

Le panchine non sono solo un’installazione artistica ma un invito a fermarsi e godersi la meraviglia del quotidiano. La panchina è un punto di incontro e socializzazione, un momento di condivisione. Le Panchine delle Meraviglie di Birra Messina offrono una pausa dalla quotidianità, risvegliando un senso di appartenenza e stupore in chiunque vi si soffermi.

Eleonora Orfanò, vicepresidente AIGU ha commentato: «collaboriamo da tempo con Birra Messina e abbiamo sviluppato questo filone della meraviglia e del meravigliarsi. La panchina rimane un simbolo di convivialità e di vivere bene. Per noi giovani la panchina è un luogo in cui fermarsi e meditare, condividere un momento di vita importante con una persona cara anche soltanto respirando. L’arte deve essere un messaggio che deve arrivare a tutti e deve essere vissuto e percepito da tutti».

La meraviglia nelle cose semplici

Il legame tra Birra Messina e la Sicilia è profondo, consolidato nel 2019 grazie alla collaborazione con il Birrificio Messina per il lancio di Cristalli di Sale e rinnovato nel 2025, a dimostrazione di un impegno costante nel tempo. Questo progetto, il primo e più significativo nel segno della valorizzazione del territorio, ha dato vita a una storia di successo e meraviglia. Un traguardo reso possibile dalla passione e dalla dedizione di 15 maestri birrai, che con coraggio e determinazione continuano a tramandare alle nuove generazioni l’arte della birra, contribuendo alla crescita di una realtà locale sempre più prestigiosa.

Alessandra Pennino, una dei nove artisti, ha dichiarato ai microfoni di Normanno: «c’è stata una bellissima sinergia tra chi ha gestito il lavoro fin dalla fase di progettazione delle mattonelle. Nel caso della mia panchina, con i miei decori volevo trasmettere che siamo troppo abituati all’estrosità della vita e la semplicità di una mattonella potrebbe risvegliare le menti e far riaffiorare quella che è la meraviglia nelle cose semplici».

Gli artisti delle Panchine delle Meraviglie di Birra Messina

Le Panchine delle Meraviglie di Birra Messina Cristalli di Sale sono un’opera collettiva di decoro urbano che unisce arte e tradizione e richiamo i colori e i motivi dei celebri bicchieri d’autore di Birra Messina. I nove artisti che le hanno rappresentate sono:

Michelangelo Lacagnina,

Ester Ferrigno,

Melinda Alaimo,

Alessandra Pennino,

Salvo Scherma,

Valerio Pirrone,

Antonio Fratantoni,

Tommaso Provenzano,

Magda Masano, direttrice artistica del progetto.

