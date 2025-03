“I Quindici”: il docufilm che racconta la storia del Birrificio Messina debutta al cinema Lux

Si chiama “I Quindici” il docufilm che racconta la storia del Birrificio Messina e dello straordinario riscatto dei mastri birrai messinesi. Il docufilm debutta al cinema Lux di Largo Seggiola venerdì 21 marzo alle ore 21.

L’opera è diretta da Alessandro Turchi ed è stato presentato in anteprima nazionale nel luglio scorso all’Horcynus Festival 2024 e a gennaio è stato proiettato per la prima volta in sala al cinema Barberini di Roma.

“I Quindici” è prodotto da EcosMedia. Quest’ultima fa capo al Distretto Sociale Evoluto promosso da Fondazione Messina e ha il contributo della Film Commission della Regione Siciliana. Inoltre, ha l’assistenza logistica della Messina Film Commission.

Il docufilm sulla storia del Birrificio Messina racconta dalla viva voce dei protagonisti la straordinaria storia di rinascita e riscatto un gruppo di ex dipendenti dello storico stabilimento messinese di produzione di birra. Dopo la definitiva chiusura nel 2011, quindici mastri birrai che lavoravano lì, decidono di non mollare. Investono il loro Tfr, i risparmi di una vita e il proprio antico sapere in una nuova attività imprenditoriale. Questa nuova attività nel 2014, si concretizza nel Birrificio Messina Società Cooperativa riavviando, così, dal basso e con successo, la produzione della birra in città.

