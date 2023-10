Il Mosaico delle Meraviglie: Fondo Saccà si veste d’arte grazie a Birra Messina

Un progetto che unisce arte, riqualificazione urbana e imprenditoria. Da oggi Messina è più bella grazie a “Il Mosaico delle Meraviglie”: un’iniziativa promossa da Birra Messina Cristalli di Sale con il patrocinio del Comune di Messina e realizzata con l’importante collaborazione di Fondazione Me.S.S.In.A. e dell’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO (AIGU).

Inaugurato questa mattina a Fondi Saccà, il Mosaico delle Meraviglie è un trionfo di colori, frutto del genio creativo di 9 maestri della ceramica siciliani che, con il loro lavoro, hanno contribuito materialmente ad un iter di riqualificazione di un’area di Messina protagonista di un importante progetto di rigenerazione urbana.

«Il Mosaico delle Meraviglie è un’ opera d’arte collettiva per la collettività – racconta ai microfoni di Normanno Ilaria Zaminga, External Communication Manager di HEINEKEN Italia. Con questa opera Birra Messina vuole omaggiare la città dello Stretto e la Sicilia intera, terra ricca di arte, di cultura e di tradizioni da riscoprire. Una terra ricca anche di bellezza e di meraviglia, quella meraviglia a cui Birra Messina vuole dar lustro sull’intero territorio nazionale».

«Fondo Saccà è una piccola realtà in evoluzione – ha sottolineato il sindaco di Messina, Federico Basile. È il simbolo della rinascita della città che passa anche da questi luoghi». E proprio della rinascita di questo quartiere ha parlato Giacomo Pinaffo, Segretario Generale Fondazione Me.S.S.In.A.

«Riteniamo che la bellezza sia uno stimolo per il cambiamento – ha affermato Pinaffo. È un elemento che permette alle persone di immaginare, sognare, desiderare un futuro e un contesto migliori. La rigenerazione di Fondo Saccà è un progetto che si inserisce in queste politiche. Qui prima sorgevano le baracche e ora, invece, c’è un’area verde e delle strutture eco-compatibili che ospitano servizi per la comunità. L’iniziativa del Mosaico delle Meraviglie si inserisce perfettamente in questo filone perchè contribuisce a rendere questo sito un motore di cambiamento».

Il Mosaico delle Meraviglie

L’opera è realizzata con 300 piastrelle decorate a mano, su una superficie di oltre 10 metri quadrati. La sua creazione ha visto il coinvolgimento di 9 talentuosi ceramisti provenienti da 8 località della Sicilia: Melinda Alaimo – Palermo; Maria Grazia Bonsignore – Monreale (PA); Paolo Caravella – Burgio (AG); Antonio Fratantoni – Santo Stefano di Camastra (ME); Giuseppe Manganello – Collesano (PA); Magda Masano – Catania; Nicolò Morales – Caltagirone (CT); Liborio Palmeri – Sciacca (AG); Salvo Scherma – Palermo.

Dalla raffigurazione dei 4 Canti di Palermo da una prospettiva innovativa, agli elementi ornamentali che rievocano la chiesa della Collegiata di Monreale; dalla rivisitazione dei simboli tipici della città di Catania e del rosone della Basilica minore di San Pietro di Collesano alla stanza di Ruggero del Palazzo Reale di Palermo come fonte di ispirazione. Il risultato finale è un’opera corale in cui ogni artista ha potuto raccontare la sua Sicilia, con richiami all’arte e all’architettura.

«Abbiamo raccontato quella che secondo noi è la meraviglia della Sicilia – ci ha spiegato Magda Masano, Direttore Artistico del progetto. E quale migliore strumento se non l’arte per riportare bellezza in luoghi che sono stati a lungo dimenticati».

+2

Loading... ×

Si consolida ancora, dopo la giornata di oggi, il legame di Birra Messina alla Sicilia, suggellato nel 2019 grazie all’importante partnership con il Birrificio Messina per il lancio della referenza Cristalli di Sale. All’inaugurazione di questa mattina erano presenti anche: Massimo Finocchiaro, Assessore alle attività industriali, Mimmo Sorrenti, Presidente Coop. Birrificio Messina, Eleonora Orfanò, Vicepresidente AIGU e tutti gli artisti coinvolti.

(26)