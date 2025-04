Francesco Arena porta Messina ai Wine Awards 2025 di Food and Travel

Il maestro panificatore Francesco Arena di Messina ha rappresentato la tradizione panaria della sua città ai Wine Awards 2025. Si tratta di un prestigioso evento organizzato dal magazine internazionale Food and Travel in collaborazione con il Comune di Noto. La cerimonia di premiazione si è svolta nella suggestiva cornice di Palazzo Nicolaci di Noto, celebrando le eccellenze dell’enogastronomia e dell’enoturismo italiano e internazionale.

Francesco Arena: da Messina a Noto

Durante il gala dinner, che ha ospitato oltre 100 invitati in un viaggio tra i sapori e le tradizioni secolari della Sicilia, Francesco Arena ha collaborato con due eccellenze della gastronomia siciliana: Marco Baglieri, chef patron del ristorante Crocifisso di Noto, e Corrado Assenza, icona della pasticceria italiana e anima del celebre Caffè Sicilia.

Per l’aperitivo di benvenuto, il maestro panificatore ha proposto la focaccia messinese tradizionale con farina di grano Maiorca, la focaccia bianca con farina di grano Perciasacchi e grissini di Maiorca. Durante la cena, invece, ha esaltato i piatti dello chef Baglieri con un cestino di pane assortito. Quest’ultimo composto da:

grissini con farina di grano Maiorca,

paninetti con farine di grano Russello e Timilia,

paninetti ai cereali arricchiti con fiocchi d’avena e semi di lino.

L’evento, che celebra le eccellenze del settore vinicolo e gastronomico a livello mondiale, si distingue per la scelta di location di grande valore storico e architettonico. Inoltre, rafforza il legame tra cultura, territorio ed enogastronomia.

A fare gli onori di casa sono stati il sindaco di Noto, Corrado Figura, e Pamela Raeli, editore di Food and Travel Italia.

Chi è Francesco Arena

Francesco Arena rappresenta la terza generazione di una storica famiglia di fornai. Con le sue miscele esclusive di grani antichi siciliani e l’utilizzo del lievito madre, realizza oltre 50 varietà di pani e prodotti da forno, coniugando tradizione e innovazione. La storia della sua famiglia inizia nel 1939 con nonna Teresa, per poi proseguire con il padre Masino e, oggi, con il suo laboratorio, punto di riferimento per la panificazione in Sicilia. Tra le sue specialità: pane, pizze, focacce, scacciate e panini da forno, sempre nel rispetto della tradizione ma con uno sguardo al futuro. Attivo anche nella formazione, collabora con istituti alberghieri e aziende per tramandare alle nuove generazioni il valore del pane come simbolo della cultura gastronomica italiana.

