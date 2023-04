Messina, al Retronouveau la Pasqua 2023 si festeggia con Delvento

Quasi tutto pronto per il release party di “Vento Piano” ep di Jacopo Delvento che a Pasqua, domenica 9 aprile, si presenta sul palco del Retronouveau di Messina. «Di base vivo emozionato, – racconta Jacopo –, questo mi spinge a vivere seguendo il flusso e cercando libertà e tranquillità. E, infatti, fedele alla mia ricerca di pace il disco si chiama “Vento Piano“: volevo rimandare alla brezza estiva, che arriva e ti dà un po’ di fresco, che ti fa godere quel momento; un senso di pace e di rilassatezza.

L’ep – continua Delvento – è composto da 5 brani, ci sarà una canzone inedita che si intitola “L’isola verdeblu”, in cui parlo del legame tra me e la mia terra, la Sicilia. Più in generale, scrivo per immagini, che possano evocare sia in me sia negli altri delle emozioni. La cosa più bella è farsi trasportare. Nelle canzoni parlo sempre delle mie esperienze personali, di sbagli e delle lezioni che ho imparato».

Pasqua 2023 a Messina: al Retronouveau con Delvento

Ma al Retronouveau, Jacopo Delvento non sarà solo, ma accompagnato da un po’ di amici. A suonare con lui ci saranno Marcello Perone, Saverio Curcio e Mattia Monaco, quest’ultimo tra i fondatori di Tuma Records, etichetta discografica di Messina che collabora alla realizzazione del giornata di domenica, insieme a Testa Riccia Dischi e Art Show di Arturo Morano.

«Per noi di Tuma Records, – racconta Mattia – è stato un anno molto bello. E riuscire a creare una realtà del genere è sempre stato uno dei miei sogni, condiviso con Gianluca Fontanaro, Peppe Belnome, Giovanna Romano, Nicola Cassata: abbiamo unito le forze e stiamo già portando a casa i dischi e le prime produzioni. Con Delvento ci piace collaborare, perché è stimolante e tende sempre a superare l’ostacolo, la sua esuberanza – dice Mattia sorridendo – è da contenere».

Insieme ai ragazzi di Tuma Records che proporanno le Tuma Stories, con le perfomance di Novo, La Stanza della Nonna, Basiliscus P, The Jester, sarà possibile visitare la mostra “Into the Dream” di Valeria Macadino e Monica Russo, assistere alla proiezione del cortometraggio di Leonardo Mercandante e ascoltare i Whipped Dream che presentano il progetto Funky Chill Hop. Talk a cura di Laura Lipari. Dopo il concerto si balla con il dj set a cura di Davide Patania.

L’appuntamento con Delvento live in band è per domenica 9 aprile, alle 20.00, al Retronouveau. Ingresso 5 euro.

