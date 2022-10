I Basiliscus P e “Urban Safari”: il secondo singolo estratto da “Spuma”

Il basiliscus è un rettile che per vivere ha bisogno di un clima tropicale; lo stesso che sembrano creare i Basiliscus P dentro “Urban Safari” uscito oggi, giovedì 13 ottobre 2022. Si tratta del secondo singolo del gruppo messinese che anticipa il loro nuovo album “Spuma”, prodotto da Marco Fasolo leader dei Jennifer Gentle, edito da Tuma Records e distribuito da The Ochard.

Il pezzo è una miscela che nasce dalla batteria morbida di Luca Risitano, per infilarsi poi tra le corde basse di Marco Mangraviti, che trovano ancora ordine nella mente di Federica Fornaro, che con la chitarra dirige l’orchestra. Percepiamo la costruzione dell’arrangiamento con una mente libera e flessibile di chi ama il jazz, ma anche la tenacia del rock alternative, e ascolti che sanno di elettronica. Ma è davvero necessario etichettare i gruppi? I Basiliscus P sanno fare musica di qualità, originale, che parte da un’idea immaginata e poi suonata.

«”Urban Safari” – dice la band messinese – è un brano interamente strumentale, un pezzo dal ritmo febbrile che ci porta a navigare con una zattera in una palude di fuzz e percussioni. Una passeggiata immaginaria in centro dove devi stare attento a schivare le auto e gli scooter e i clacson come se fossi Tarzan con le liane». Quattro settimane fa l’uscita di Magenta che invece ha atmosfere più riflessive, più manlinconiche, struggenti, con giochi tra battute diverse che sviluppano la trama musicale, quella che vi farà dire: sono proprio i Basiliscus P.

Come suona Messina

I Basiliscus P nascono a Messina nell’inverno del 2011, nel 2017 esce “Placenta” 9 brani registrati nel Dalek Studios di Messina e ultimati nei Ludnica Studio, dove viene effettuato il master rigorosamente su nastro. Segue un’intensa attività live, specialmente in Sicilia. Nel 2018 vincono Arezzo Wave Band Sicilia. Aumentano le occasioni di suonare dal vivo, aprendo alcuni concerti degli Uzeda, il tour si chiuderà con un concerto al Mish Mash Festival nel 2019.

A fine anno, dopo l’incontro con Marco Fasolo a un concerto dei Jennifer Gentle, la band si chiude nuovamente in sala per lavorare su nuovi brani, con un lavoro di ricerca e arrangiamento condiviso con lo stesso Fasolo che viene assoldato come produttore artistico. Le canzoni verranno registrati al The Cave di Catania. Per l’occasione,i tre si avvalgono anche della partecipazione di Bruno Bonaiuto, polistrumentista che li accompagnerà anche dal vivo.

(Foto di Francesco Algeri)

