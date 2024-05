Messina. Svincolo di Giostra chiuso in entrata il 3 e il 4 maggio: tutti i dettagli

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane comunica che da domani, venerdì 3 maggio, sino a sabato 4 maggio, lo svincolo di Giostra sarà chiuso al traffico veicolare in transito sulla rampa “D” di ingresso, in direzione Palermo e in direzione Tremestieri.

Nello specifico, lo svincolo Messina-Giostra dell’A/20 sarà chiuso nella fascia oraria compresa dalle 7 alle 19.

Il provvedimento è stato disposto, per consentire i lavori di completamento della carreggiata sinistra del viadotto “Ritiro” – collegamento strutturale tra la campata numero 2 del viadotto Ritiro e la rampa Eb dello svincolo Messina-Giostra, nell’ambito della progettazione esecutiva e dell’affidamento dei lavori di adeguamento statico e di miglioramento sismico del “viadotto Ritiro” dell’autostrada A/20 Messina – Palermo, con previsione di rinforzo delle pile, fondazioni e sostituzione degli impalcati con tipologia e schemi strutturali di nuova concezione, misti acciaio/calcestruzzo a travata continua.

