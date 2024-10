Expo Arte Messina 2024 verso la conclusione: i prossimi appuntamenti di ottobre

Si avvia alla conclusione la prima edizione dell’Expo Arte Messina 2024, sotto la direzione artistica di Gianfranco Pistorio. La manifestazione, che ha coinvolto oltre 150 artisti, chiuderà con due eventi espositivi di grande rilievo. Venerdì 25 ottobre alle 10.00, presso il Museo Regionale “Accascina”, si terrà l’inaugurazione di Tratti di Fantasia, curata da Maurizio Gemelli.

Messina (S)Velata al Palacultura

Al Palacultura, sabato 26 ottobre ci sarà l’inaugurazione di Messina (S)Velata, curata dall’ArcheoClub Area Integrata dello Stretto, insieme alla mostra personale di fotografia di Carla Bonomo. Durante la serata verranno presentate anche due installazioni artistiche di Giovanni Castro e Claudia Villani.

Alla Biblioteca Regionale “Giacomo Longo”, domenica 27 ottobre alle 17:00 si presenta Poesia a Messina, con gli interventi della direttrice Tommasa Siragusa e del presidente dell’Associazione Medici Scrittori Italiani Giuseppe Ruggeri.

Il direttore artistico Gianfranco Pistorio ha dichiarato: «Expo Arte Messina 2024 ha raggiunto il suo obiettivo principale: offrire alla città una vasta gamma di esperienze artistiche, dimostrando quanto queste iniziative possano arricchire la comunità. Tutto questo è stato possibile grazie al contributo di oltre 150 artisti, al supporto di partner e istituzioni e a risorse personali che ho messo in campo. Le oltre 11.000 presenze e l’interesse della stampa nazionale, testimoniano con orgoglio il successo della preview della Biennale di Messina, che intendiamo organizzare nel 2025».

“Tratti di Fantasia” al Museo Regionale “Accascina”

La mostra Tratti di Fantasia, curata da Maurizio Gemelli, celebra l’arte del fumetto e dell’illustrazione, sottolineando il loro valore culturale. Gemelli ha affermato: «il fumetto e l’illustrazione non sono solo strumenti di intrattenimento ma veri e propri mezzi espressivi che affrontano temi attuali come questioni sociali, identità e relazioni umane. L’esposizione crea un dialogo tra cultura popolare e arte colta, dimostrando la profondità di queste forme artistiche».

Tra gli artisti in mostra:

Lelio Bonaccorso,

Gianluca Gugliotta,

Marcello Crispino,

Umberto Giampà,

Aurelio Mazzara,

Maurizio Gemelli,

Giancarlo Rizzo,

Giuseppe Orlando e Fumettomania.

Venerdì 25 ottobre è inoltre previsto un laboratorio di disegno che coinvolgerà i visitatori e gli studenti del Liceo Artistico “E. Basile” e del Liceo Scientifico “G. Seguenza”. La mostra sarà visitabile fino al 28 ottobre 2024.

“Messina (S)Velata” e le installazioni al Palacultura.

Expo Arte e la Messina nascosta

Al Palacultura, la mostra Messina (S)Velata, curata dall’ArcheoClub Area Integrata dello Stretto, esplora gli angoli nascosti e dimenticati della città. «L’esposizione – spiega la presidentessa Rosanna Trovato – invita i fotografi a raccontare la Messina nascosta, quella che vuole tornare alla luce per narrare la sua storia e il suo splendore. È un’occasione per riscoprire le radici profonde della città e trasmetterle alle nuove generazioni e ai viaggiatori».

La mostra includerà le opere di diversi fotografi professionisti appassionati di Messina.

In parallelo, sarà esposta la personale fotografica di Carla Bonomo, che documenta i viaggi e le esplorazioni dell’artista messinese, offrendo uno spaccato del suo percorso professionale e personale.

Due installazioni artistiche arricchiranno ulteriormente l’esposizione al Palacultura: Textus. Il viaggio di Penelope di Claudia Villani, una grande tela realizzata nell’ambito di un progetto itinerante. Qui l’artista ha esplorato tra le altre zone anche quella del Parco Archeologico di Segesta e Calatafimi; Le cose del corpo di Giovanni Castro, invece, è un’indagine artistica sul rapporto tra corpo e arte, che include due dipinti e tre fotografie.

La seconda installazione presentata sempre da Castro è il risultato di una riflessione sulla nostalgia e lo spazio rappresentativo.

Le mostre al Palacultura saranno visitabili fino al 31 ottobre 2024, negli orari di apertura della struttura.

Gli appuntamenti alla Biblioteca Regionale “Giacomo Longo”

Infine, alla Biblioteca Regionale “Giacomo Longo” verranno organizzati tre appuntamenti come ha spiegato la direttrice Tommasa Siragusa: «la Biblioteca propone tre stimolanti percorsi in interazione con tre associazioni culturali, continuando a collaborare con il comitato organizzatore di Expo Arte Messina 2024. L’obiettivo è di promuovere con variegate forme l’identità siciliana, intesa come modello di appartenenza al territorio. Il filo conduttore è stata la bellezza che consente al pubblico di riavvicinarsi al mondo dell’arte e della cultura, ma anche a luoghi spesso chiusi alla cittadinanza, riappropriandosi in tal senso della memoria storica della città e dei suoi artisti».

Il programma prevede: venerdì 25 ottobre, alle 17.00, Memorie nel paesaggio urbano. Monumenti celebrativi nella città di Messina tra passato e presente, in collaborazione con Forum per Messina – in rete per la città, presieduto da Elena La Spada.

Sabato 26 ottobre, alle 17.00, presentazione del libro Paesaggio e Beni Culturali nella Valle dell’Alcantara di Lucia Militi. In collaborazione con l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia Sicilia Sezione Messina; a seguire alle 19.00 inaugurazione di Un mondo da vivere e condividere, mostra fotografica con gli scatti delle socie e soci AIIG. La mostra resterà fruibile fino al 3 novembre 2024.

Infine domenica 27 ottobre, alle 17.00, Poesia a Messina, in collaborazione con l’Associazione Medici Scrittori Italiani; alle 19.00 inaugurazione di Bibliografia Ragionata di Sillogi poetiche possedute dalla Biblioteca.

Expo Arte Messina 2024 e le collaborazioni

Expo Arte Messina 2024 è organizzato in partnership con l’Ordine degli Architetti, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri. Con il patrocinio istituzioni locali e nazionali. Tra questi ci sono: Assessorato Sport Turismo Spettacolo – Regione Sicilia, Città Metropolitana di Messina, Comune di Messina, Comune di Reggio Calabria, Università degli Studi di Messina, Camera di Commercio, Arcidiocesi di Messina – Lipari – S. Lucia del Mela, Ordine Provinciale dei Farmacisti di Messina, Biblioteca Regionale di Messina “Giacomo Longo”, Rete dei Borghi di Messina, AMMI, BC Sicilia, Associazione Orchestra da Camera di Messina, Ordine degli Ingegneri, A.M.S.I. Associazione Medici Scrittori Italiani, Fidapa – BPW Italy Sezione Messina Capo Peloro, ArcheoClub Area Integrata dello Stretto, Museo Eikon, Comunità Ellenica dello Stretto, AltaFiumara Experience, ETS Istituto Nazionale BioArchitettura, Associazione ARS Nova, LiberArchè Associazione Culturale, Forum per Messina, Istituto Italiano di Bioetica, Liceo Artistico Statale “Ernesto Basile”, AIIG – Associazione Italiana Insegnanti di Geografia Sezione Messina. Sponsor tecnici Salotto Fellini, Malfi Assicurazioni & Finanza, Reqube.

