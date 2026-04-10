Messina. Il 12 aprile appuntamento con la prevenzione a Piazza Duomo con il “Lions Day”

Domenica 12 aprile 2026, dalle ore 9.30 alle 13.00, Piazza Duomo ospiterà il tradizionale appuntamento con il “Lions Day” a Messina promosso dal Lions Clubs International – Distretto 108Yb Sicilia.

L’evento, realizzato con il patrocinio del Comune di Messina e della Protezione Civile Regionale, oltre al contributo dei volontari della Protezione Civile di Messina, e coordinato dal delegato distrettuale Maurizio La Spina, vedrà impegnati i soci dei Lions Club della Zona 7 – Messina Host, Messina Ionio, Messina Peloro, Messina Tyrrhenum, Messina Colapesce e Messina Cristo Re in una giornata dedicata alla prevenzione sanitaria e all’informazione.

Lions Day Messina: screening gratuiti e non solo

Nel centro storico di Messina saranno offerti gratuitamente screening oculistici, diabetologici, audiometrici e per la scoliosi. Sarà inoltre presente un info point dedicato agli screening oncologici promossi dal Centro Screening ASP di Messina. Grazie alla collaborazione dei medici volontari Lions, i cittadini potranno anche accedere a spazi informativi e di sensibilizzazione su numerosi temi:

attività di volontariato Lions,

gestione delle emergenze con “Lion Alert”,

manovre di primo soccorso di base con il progetto “Viva Sofia”,

supporto psicologico,

consulenze fisiatriche e riabilitative,

educazione a una corretta alimentazione,

donazione di organi e sangue.

Il Lions Day si svolgerà contemporaneamente in numerose piazze italiane. In particolare, in oltre 30 città del Distretto 108Yb Sicilia, confermando l’impegno capillare dei Lions sul territorio.

L’impegno continuo dei Lions

L’evento di Messina assume un valore particolare per la città, che sotto la gestione commissariale continua a promuovere e sostenere iniziative come questa dei Lions. Queste ultime sono dedicate alla prevenzione sanitaria, alla solidarietà e alla partecipazione civica, sempre orientate al miglioramento sociale e culturale delle comunità.

Il Lions Clubs International, con quasi 1,4 milioni di soci e circa 49.000 club attivi in oltre 200 Paesi, rappresenta la più grande organizzazione di servizio umanitario al mondo. Da oltre un secolo i Lions sono impegnati nella lotta contro la cecità, la fame, le malattie e nella promozione della prevenzione, dell’educazione, della cultura, della pace, della tutela dell’ambiente e del sostegno a giovani e anziani.

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