RGE 46/2023. In Messina (ME), Via San Pietro I 42 – Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione di tipo popolare di 133,03 mq. Alloggio unifamiliare composto da un vano bagno, ripostiglio sottoscala a piano terra, due vani, vano di passaggio, cucina, bagno e cortile chiuso al primo piano, con una piccola area di sgombero esterna e da un balconcino, da un vano di passaggio e di accesso al terrazzo esterno e il terrazzo esterno al secondo piano. I piani sono collegati tra loro tramite scala interna. PREZZO BASE Euro 21.382,00. Offerta minima Euro 16.036,50. Rilancio minimo in aumento Euro 750,00. Asta senza Incanto 13/05/2026 ore 10:00 presso studio del professionista delegato in Messina, via XXIV Maggio n.21. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Molteni Martina Rebecca 0906406914, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(3)