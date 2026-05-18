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RGE 66/2023

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RGE 66/2023. In Messina (ME), Piazza Castello, Villaggio Gesso – Lotto UNICO: Unità imm.re a P. sem. (in catasto P. T.), composta da 2 camere da letto, soggiorno con a.c., w.c. e ampio ripostiglio, oltre 5 vani su corte esterna di pertinenza, abusivi e da demolire; mq. lordi complessivi 307 circa. Stato dei luoghi difforme dalla planimetria catastale; immobile difforme urbanisticamente e catastalmente rispetto alla L.E. n. 3264/75 che prevedeva la realizzazione di deposito – cantina e non prevedeva costruzioni sulla corte a livello. Dall’Ape allegato alla CTU in classe C. PREZZO BASE Euro 32.854,36. Offerta minima Euro 24.640,77. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 29/07/2026 ore 15:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Notaio PENNA ADELE 090344892, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

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