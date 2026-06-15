RGE 48/2024. In Torregrotta (ME), Via XXI Ottobre 243/B – Lotto UNICO: Diritto di proprietà di un immobile primo piano della palazzina B del Complesso “Le Palme”. L’appartamento risulta composto da un ampio ingresso e corridoio, un soggiorno, una cucina, due bagni e tre stanze, classe 7, consistenza 6,5 vani, superficie catastale 147mq comprese di superfici scoperte. PREZZO BASE Euro 44.081,25. Offerta minima Euro 33.060,94. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 08/09/2026 ore 16:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Zumbo Tancredi 3913635069, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

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