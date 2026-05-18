RGE 357/1989. In Graniti (ME), Graniti – Lotto 8: Terreni dell’estensione catastale complessiva di ettari cinque, are sessantatre e centiare ventiquattro (Ha 5.63.24). Sono compresi nel lotto due fabbricati, ricadenti nel fondo, entrambi ad una elevazione fuori terra, l’uno censito come deposito, in condizioni fatiscenti e di abbandono, e l’altro censito come abitazione, in stato di abbandono e parzialmente accessibile. PREZZO BASE Euro 207.132,00. Rilancio minimo in aumento Euro 7.000,00. Asta senza Incanto 05/08/2026 ore 10:15 presso studio del Notaio delegato sito in Messina, Via della Munizione n. 3 ,. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Notaio Ciappina Claudio 090716247, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

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