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RGE 15/2022

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RGE 15/2022. In Gaggi (ME), Via Salita Cavallaro – Lotto 1: Piena proprietà di 1/1 di immobile, piani 3-4-S1 che consiste in un appartamento oltre sottotetto non abitabile e garage di 13.90 mq ubicato al piano cantinato L’appartamento al piano terzo è composto da un ingresso, un disimpegno, un w.c., una camera, una cucina adibita a cameretta ed un balcone; la porzione di sottotetto non abitabile al piano quarto è composta da angolo cottura ed un w.c. ed è collegata da scala interna. L’immobile nell’insieme sviluppa una superficie lorda di 156,05 mq. PREZZO BASE Euro 74.696,19. Offerta minima Euro 56.022,14. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 22/09/2026 ore 11:30 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Arena Antonio 090711157, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

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