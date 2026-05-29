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RGE 170/2024

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RGE 170/2024. In Messina (ME), Via Roccella 26 – Lotto UNICO: Piena proprietà di appartamento della superficie commerciale di 76,64 mq. PREZZO BASE Euro 31.755,00. Offerta minima Euro 23.816,25. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 09/09/2026 ore 12:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Lo Prete Gabrielemaria 3493744315, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

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