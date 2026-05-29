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RGE 83/2023

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RGE 83/2023. In Messina (ME), Via Acqua del Conte – Lotto UNICO: Piena proprietà di appartamento per la quota di 1/1 della superficie commerciale di 54,95 mq, consistenza 3.5 vani, piano terra. L’immobile si compone di n. 2 vani letto, cucina, e WC oltre pertinenza esterna terrazzino. PREZZO BASE Euro 30.729,10. Offerta minima Euro 23.046,83. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 15/09/2026 ore 09:30 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. D Arrigo Francesco 3288089957, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

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