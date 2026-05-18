RGE 181/2018. In Messina (ME), S.S. 114 km. 15,300, frazione vill. Giampilieri Marina – Lotto 1: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di laboratorio artigianale della superficie commerciale di 389,21 mq. L’immobile oggetto di vendita si sviluppa su due livelli piano terra e piano primo sottostrada. PREZZO BASE Euro 203.835,00. Rilancio minimo in aumento Euro 6.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 28/07/2026 ore 10:00 presso studio del delegato in Messina via San Filippo Bianchi n. 60 o tramite la piattaforma usata da Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Sparacino Dario 3332069199, per info e visita immobile.
Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it
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