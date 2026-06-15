RGE 8/2000. In Messina (ME), Via Sirio 4 – Lotto 1: Quota pari ai 17/24 indivisi di appartamento composto nell’intero da quattro camere, w.c., a.c. e due ripostigli a P. T. e da quattro vani, cucina e w.c. a P. 1°, con corti di pertinenza. Per gli abusivismi esistenti si rimanda all’avviso integrale di vendita e alla perizia di stima. Occupato. PREZZO BASE Euro 43.695,29. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Asta senza Incanto 23/09/2026 ore 10:00 presso studio del notaio delegato sito in Messina, Via della Munizione 3. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Notaio Ciappina Claudio 090716247, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

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