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RGF 2/2019

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RGF 2/2019. In Messina (ME), Strada Campolino – Lotto UNICO: Appartamento per civile abitazione, ubicato al piano terra di un plesso edilizio a più elevazioni fuori terra, con soprastante lastrico solare di pertinenza. L’appartamento, della superficie lorda di circa 60 mq, è composto da due vani, cucina e servizio igienico, oltre una piccola corte di pertinenza di 40 mq. circa, Piano T, vani 3,5,. con annesso lastrico solare Piano 4. PREZZO BASE Euro 34.259,82. Offerta minima Euro 25.694,86. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 23/06/2026 ore 11:00 presso studio del curatore sito in Messina, Via Oratorio della Pace n.32, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Curatore fallimentare Avv. Tramonte Micaela 090674380, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

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