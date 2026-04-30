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RGE 165/2016

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RGE 165/2016. In Graniti (ME), Via Misericordia – Lotto 1: appartamento composto da tre vani oltre accessori, posto al piano primo per una superficie commerciale di 94,84 mq. con annessa terrazza posta al piano terzo di circa mq 35. PREZZO BASE Euro 23.005,12. Offerta minima Euro 17.253,84. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Asta senza Incanto 26/06/2026 ore 10:00 presso studio del delegato in Messina, Via d’Amore, 4, c/o Associazione Creven. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Bicchieri Antonio 3403531356, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

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