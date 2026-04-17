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RGE 194/2022

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RGE 194/2022. In Messina (ME), Via Noria 3, Villaggio CEP – Lotto UNICO: Piena proprietà (100%) di unità immobiliare posta al secondo piano. L’appartamento è composto da ampia zona ingresso – disimpegno, piccolo ripostiglio, cucina, pranzo-soggiorno, un bagno e due camere da letto della superficie di circa 85,85 mq. Oltre a due balconi di cui uno in parte chiuso con struttura in ferro – vetro. I balconi sviluppano una superficie di mq.14.34. La superficie esterna lorda è pari a circa mq. 94,85 il cespite è munito di impianto di riscaldamento autonomo. Fà parte integrante della predetta unità immobiliare, un piccolo vano adibito a cantina posto al piano terra che sviluppa una superficie esterna lorda (SEL) pari a circa mq. 7,50, mentre la superficie calpestabile è pari a circa mq. 5,79. L’altezza interna è pari a mt. 3,00. PREZZO BASE Euro 35.415,25. Offerta minima Euro 26.561,43. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendiita senza incanto con modalità asincrona telematica 22/07/2026 ore 11:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Molteni Martina Rebecca 3356686828, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

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