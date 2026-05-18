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RGE 164/2023

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RGE 164/2023. In Messina (ME), Via Nazionale 118, Villaggio Giampilieri Marina – Lotto UNICO: Ufficio ubicato a piano terra rialzato, composto da ingresso, due vani non finestrati e altro ampio vano finestrato dal quale si accede al w.c.; superficie commerciale totale mq. 95 circa. Occupato da terzi. Autorizzato dal G.E. contratto di precario oneroso con durata collegata all’evento vendita con aggiudicazione. Alla consulenza tecnica d’ufficio è stato allegato Attestato di Prestazione Energetica in cui l’immobile risulta in classe E. PREZZO BASE Euro 44.936,25. Offerta minima Euro 33.702,19. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendiita senza incanto con modalità asincrona telematica 05/08/2026 ore 09:30 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Notaio Ciappina Claudio 090716247, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

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