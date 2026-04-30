RGE 17/2023. In Venetico (ME), Via Nazionale nn. 138-140-142 (ex via Nazionale n.130) – Lotto UNICO: Piena proprietà, Locale Commerciale con annesso deposito, superfici da visura catastale: C/1 (negozio) 61 mq; C/2 (deposito) 442 mq,. Superfici da rilievo: area esposizione e vendita 447 mq; deposito e servizi 61 mq. Si tratta di un immobile ad uso commerciale, posto al piano terra di un fabbricato a due elevazioni f.t. senza ascensore. PREZZO BASE Euro 185.606,00. Offerta minima Euro 139.204,50. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 09/07/2026 ore 15:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Nulli Daniela 0902922072, per info e visita immobile.

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