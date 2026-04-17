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RGE 199/2023

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RGE 199/2023. In Messina (ME), Via Monte Grappa, già via Villa Lina, quartiere Giostra – Lotto UNICO: Piena proprietà (quota 1/1) di unità immobiliare ad uso civile abitazione della superficie commerciale di 58,32 mq, posta al piano secondo di un edificio a quattro piani fuori terra. L’unità immobiliare è composta da: disimpegno, n. 1 vano a giorno adibito a cucina, n. 1 bagno e n. 2 camere da letto con annessi balconi, cl. 8, cons. 3,5 vani rendita € 63,27. Dall’APE allegato alla perizia di stima in classe energetica F. PREZZO BASE Euro 25.194,40. Offerta minima Euro 18.895,80. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 07/07/2026 ore 11:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Bisignano Michela 3452181917, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

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