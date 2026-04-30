RGE 98/2023. In Messina (ME), Salita Montepiselli 84 – Lotto 1: Piena ed intera proprietà (1/1) dell’unità immobiliare costituita da un appartamento per civile abitazione posto al piano terra e annesso giardino, e precisamente: appartamento classe 10, consistenza 4 vani, superficie catastale 55 mq, rendita Euro 99,16. e giardino consistenza 30 mq. PREZZO BASE Euro 46.091,25. Offerta minima Euro 34.568,44. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 22/09/2026 ore 11:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Bilotta Francesco 090712992, per info e visita immobile.

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