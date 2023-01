Raccolta differenziata porta a porta a Messina: i nuovi calendari dal 16 gennaio 2023

Nuovo anno, nuovi calendari per la raccolta differenziata porta a porta a Messina: dal 16 gennaio 2023 MessinaServizi introdurrà alcune novità per consentire ai cittadini di conferire sia la carta e il cartone che il vetro ogni settimana. Cosa cambia da lunedì, perché, e il nuovo calendario zona per zona, da consultare o scaricare in PDF.

Lo avevamo anticipato lo scorso 28 dicembre 2022, con l’anno nuovo l’Amministrazione Comunale e MessinaServizi Bene Comune hanno deciso di dare una spinta in più alla raccolta differenziata porta a porta sul territorio cittadino con l’obiettivo di raggiungere il traguardo del 65%. Il 2022, hanno spiegato allora in conferenza stampa il sindaco Federico Basile e la presidente della partecipata comunale, Mariagrazia Interdonato, si è chiuso con cifre intorno al 55%, ed è arrivato il momento di fare di più.

Cosa cambierà per i cittadini di Messina? Innanzitutto, avranno dei nuovi calendari da consultare e rispettare, uno per la zona Nord, uno per la zona Centro e uno per la zona Sud. Ogni settimana sarà possibile conferire sia la carta e il cartone, sia il vetro, mentre fino a inizio 2023 la raccolta di questi materiali avveniva a settimane alterne. In tutte e tre le zone il vetro sarà accoppiato ad una delle giornate di raccolta dell’umido.

Raccolta differenziata porta a porta a Messina: i nuovi calendari 2023

Di seguito, i nuovi calendari da consultare.

Per chi li volesse scaricare direttamente in PDF, questi sono i link: zona Sud, zona Centro, zona Nord.

Nuovo calendario porta a porta per la zona Sud

Nuovo calendario porta a porta per la zona Centro

Nuovo calendario porta a porta per la zona Nord

(14)