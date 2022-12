Nuovo calendario per la raccolta differenziata a Messina: come cambia il porta a porta nel 2023

Un nuovo calendario e raccolta differenziata settimanale di carta e vetro: queste le principali novità annunciate da MessinaServizi bene comune per il porta a porta a Messina nel 2023. A presentare il tutto, la presidente della partecipata, Mariagrazia Interdonato e il sindaco Federico Basile.

Appuntamento stamattina a palazzo Zanca per la presentazione dell ultime novità di MessinaServizi bene comune finalizzate a implementare e potenziare il servizio. Come? Con due azioni principali e connesse tra di loro: la prima, l’avvio del conferimento ogni settimana di carta e cartone e vetro, anziché a settimane alterne come avvenuto finora; la riorganizzazione dei calendari per le tre aree in cui è stata divisa Messina (sud, centro, nord).

Ad introdurre le novità è stato il sindaco Federico Basile: «Il lavoro fatto finora ha consentito di portare la differenziata al 55%. Si è quindi pensato di potenziare il servizio e ridurre l’indifferenziato. Per l’area nord si è pensato di individuare un giorno fisso per carta e cartone è un giorno in cui oltre all’umido si conferisce anche il vetro. Lo stesso varrà per l’area sud e per l’area centro».

A seguire, l’intervento della presidente di MessinaServizi Bene Comune, Mariagrazia Interdonato: «Il nostro obiettivo ora è raggiungere il 65%. Il servizio è strutturato, quello che dobbiamo cambiare ora sono le abitudini dei cittadini. Nell’indifferenziato c’è spesso troppa plastica, carta e vetro. Abbiamo quindi deciso di portare la frazione del cartone a essere settimanale, che è il materiale più ingombrante e il cittadino a volte tende a metterlo nell’umido. Siamo abbastanza orgogliosi anche del nostro 56% che oggi ci vede prima città metropolitana in Sicilia. Ormai abbiamo la strada più spianata».

Nuovi calendari della raccolta differenziata a Messina

I nuovi calendari entreranno in vigore dal 16 gennaio 2023.

Calendario zona Nord

Calendario zona Centro

Calendario zona Sud

