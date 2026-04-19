GALLODORO (ME) – CONTRADA CARDÀ, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ ASINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO, in parte allo stato rustico, composto a P. 1 da soggiorno, cucina, w.c. e disimpegno e a P. 2 da due vani, w.c. e disimpegno, oltre balconi e corte restrostante a P. T., e deposito con corte a P. T., di complessivi mq. commerciali 130 circa; in atto mancante scala di collegamento. Prezzo base Euro 83.362,50. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 62.521,88. LOTTO 2) APPARTAMENTO, allo stato rustico, composto a P. 1 da soggiorno, cucina, w.c. e disimpegno e a P. 2 da due vani, w.c. e disimpegno, oltre balconi e corte restrostante a P. T., e deposito con corte a P. T., di complessivi mq. commerciali 130 circa; in atto mancante scala di collegamento. Prezzo base Euro 70.200,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 52.650,00. LOTTO 3) APPARTAMENTO, allo stato rustico, composto a P. 1 da soggiorno, cucina, w.c. e disimpegno e a P. 2 da due vani, w.c. e disimpegno, oltre balconi e corte restrostante a P. T., e deposito con corte a P. T., di complessivi mq. commerciali 130 circa; in atto mancante scala di collegamento. Prezzo base Euro 70.200,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 52.650,00. LOTTO 4) APPARTAMENTO, allo stato rustico, composto a P. 1 da soggiorno, cucina, w.c. e disimpegno e a P. 2 da due vani, w.c. e disimpegno, oltre balconi e corte restrostante a P. T., e deposito con corte a P. T., di complessivi mq. commerciali 130 circa; in atto mancante scala di collegamento. Prezzo base Euro 70.200,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 52.650,00. Apertura buste 23/06/26 ore 09:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.sa Maria Carmela D’Angelo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott.ssa Adele Penna tel. 0906409852– apenna@notariato.it. Rif. RGE 245/2024 ME910080 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

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