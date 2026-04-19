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Proc. es. 35/21 R.E.

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MESSINA (ME)VILLAGGIO FARO SUPERIORE, C.DA ROVETTA, 5 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – Abitazione unifamiliare, con area scoperta di circa mq. 260, oltre portico in c.a. di circa mq. 50 coperti e tettoia di mq.15,85 chiusa con volume non autorizzato. L’abitazione a P. T è composta da ampio soggiorno, due vani letto, piccolo disimpegno, cucina, due bagni, di complessivi mq. coperti 129 circa. A P. 1S risultano due locali, l’uno ad uso appartamento di mq. 104 circa ed uno ad uso ufficio di mq. 101 circa; a P S2 parcheggio interrato di mq. 159 circa con adiacente area scoperta di mq. 169 circa. Situazione catastale non corrispondente allo stato di fatto. Dall’APE allegato alla C.T.U. appartamento in classe F. Trascritto il 2.7.2013 ai nn. 16745/13099 decreto omologazione separazione consensuale non opponibile al creditore procedente. Prezzo base d’asta: € 198.323,52 Offerta minima: euro 148.742,64 Rilancio minimo in aumento in caso di gara € 5.000,00. VENDITA SENZA INCANTO SINCRONA MISTA 23.06.2026 ORE 10.15 PRESSO STUDIO DELEGATO IN MESSINA, VIA CAVALIERI DELLA STELLA N. 7, nonché in via telematica tramite www.spazioaste.it Per info: 090/344892 Proc. es. 35/21 R.E. Trib. Me G.E. Dott.ssa M. C. D’Angelo Notaio Delegato e custode: Notaio Adele Penna Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Sito Internet https://portalevenditepubbliche.itwww.astalegale.net – www.normanno.com ME910337 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.netwww.asteimmobili.itwww.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

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