Messina Street Food Fest 2024: tutte le specialità da gustare da 17 al 20 ottobre

Tutto pronto per il Messina Street Food Fest 2024, che si svolgerà dal 17 al 20 ottobre a Piazza Cairoli. Il villaggio del gusto, allestito nel cuore della città dello Stretto, è praticamente ultimato e in queste ore si stanno completando giusto gli ultimi dettagli. Il taglio del nastro è programmato per domani alle ore 18:30 e vedrà la presenza del patron dell’evento Alberto Palella, insieme con l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata, il vicecapo di Gabinetto della Prefettura di Messina Cosimo Gambadauro e il presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina. Inizierà così la 4 giorni dedicata al cibo di strada. Ci saranno 53 postazioni food, tra dolci e salate, di cui ben 25 nuove specialità. Vediamole nel dettaglio.

Cosa si mangia al Messina Street Food Fest 2024

Quali saranno le specialità che si potranno gustare al Messina Street Food Fest 2024?

Pizza Fritta – Basilicò (6 token) SteccOasi – Oasi Azzurra (4 token) “A vastedda ca’ ricotta”, Focacaccia di Bagheria – Antico Forno Valenti (4 token) Paella de Marisco – Republic (8 token) Mezze maniche alla Carbonara – Dar Romano Street Food (6 token) Stecco di pollo – L’Atelier della carne (4 token) Frittatina classica napoletana – Pizzeria Salvo (4 token) Kebab di Tonno – Reqube (6 token) Do.Re.Mi – IIS Antonello (4 token) Gelato artigianale – Gabriele Fiumara (3 token) Crepes Dolci Nutella e Pistacchio – Pasticceria Salvà (4 token) “Soffice Siciliano”, Schiacciatella con salsiccia, provola e funghi – Che Bella Pinsata (6 token) Montanaro – La Matta (6 token) Panino CaponStreet, Rosetta con Fagottino di pescespada e Caponata – La Spiga d’Oro (6 token) Arancino “Ragù, Bianco, Nduja” – L’Ancora (3 token) Panino con Pulled Pork e Panino con Salsiccia Americana – The King of Meat (6 token) Bombette pugliesi – Hostaria di Puglia (7 token) Panino con Asado di Scottona – Macelleria Requirez (6 token) Frittelle croccanti di gambero – Oxtrica (6 token) Corn dog – Z R (3 token) Panino con le braciole messinesi – Fratelli Raffa (5 token) “Black Meatball”, Panino alla curcuma con polpetta scottata di bue nero – Sancta (6 token) Pani ca’ Meusa – DOS Di Origine Siciliana (5 token) Pane, panelle e crocchè – A Vucciria (5 token) Cookie Ice Cream – Astoria (4 token) Cuzzetiello spagnolo – Terzo Posto (6 token) Panino con porchetta di suino nero dei Nebrodi – Il Vecchio Carro (6 token) “Cacio a cavallo”, cacio impiccato e polpetta di cavallo – U Paninaru (6 token) Arrosticini abruzzesi – Bracevia (5 token) Panino con hamburger 100% carne di pecora – Pecoramente (6 token) “Sfogliatella napoletana”… la riccia, la frolla – Pasticceria Napoletana (3 token) SACcozzino, pepata di cozze nel panino – Il Giardino sul Lago (6 token) Pane cunzatu – Il Sambuco (4 token) Hot dog di Spada dello Stretto – I Pisciari (6 token) Cestino gelato “Trionfo di agrumi” – Gelateria Giuseppe Arena (4 token) Pizza margherita a portafoglio – Farine (6 token) Arancino Oro Nero, “Nebrodi”, “Sanremo” – Emiro (4 token) Kebabd di Angus, Lasagna ai funghi, Panuozzo con parmigiana di pesce spada – Celiakì (6 – 5- 6 token) Panino all’Eoliana con pesce spada – A Paciota (6 token) “La polpetta di Apollo”, Schiacciatella con polpetta di manzo, mousse greca e cipolla caramellata – Vecchio Borgo (6 token) Pata Twister – LemonBar (3 token) Taiuni e Stigghioli – A Cumparanza (5 token) Panino con salsiccia di pesce spada – Nereo (6 token) Delizia Cassata – Casa Irrera Alta Pasticceria Siciliana (3 token) Pitone fritto “Tradizionale”, “Speck e patate” – Pitoneria Portella (3 token) Burritos di Black Angus – Prodotti Tipici Campanella (6 token) Smash Burger – Il Gatto Nero (6 token) Philly Cheesesteak – Hammucca (6 token) Panino con “Polpo alla Bocaccio” – Un’idea Uauuu! di Carmelo, Francesco e Peppe (7 token) Cannolo artigianale di Piana degli Albanesi – L’artigiano del cannolo (3 token) Panino con wurstel – La Piccola Paninoteca, Carmelo Patatina (4 token) Ciambelle americane – Dolci Tentazioni (3 token) Panino con salsiccia – Il Casale dei Colli (4 token)

Gli show cooking

Dal 17 al 20 ottobre a piazza Cairoli tornano anche gli show cooking del Messina Street Fish, che si presenta con una grande novità.

I piatti proposti dagli chef saranno accompagnati da gelati, sorbetti e granite preparati dai più apprezzati maestri gelatieri di Sicilia e Calabria, che creeranno un ideale ponte del gusto che unisce le due regioni.

Il ricavato degli show cooking sarà devoluto all’Airc, al Cirs Casa Famiglia e alla Mensa di S.Antonio. Per prenotare il proprio posto basta contattare le associazioni ai numeri dedicati.

090 362235 / 392 097 0050

349 647 4994 / 334 954 6175

340 260 3661

Lo show cooking inaugurale del Messina Street Food Fest 2024

Lo show cooking inaugurale sarà giovedì 17 ottobre alle 19.00, riservato ad autorità, stampa e partner.

I protagonisti saranno Martina Dodeci e Rushan Xhafaj del ristorante Demenna di San Marco d’Alunzio (ME), che prepareranno il piatto “Pescato mediterraneo allo stile peruano”, e Gaetano Vincenzi della gelateria Barbarossa “Il pirata del gelato” di Villapiana Lido (CS), con il suo “Sorbetto criogenico alla mora nera”.

Alle 21.00 sarà la volta di Giuseppe Romano, chef patron di Me Restaurant di Pizzo (VV), ambasciatore del gusto e delegato regionale Calabria di EuroToques, che proporrà un “Cremoso di zucca con calamaro scottato all’nduja e crumble di liquirizia” e Davide Destefano della Gelateria Cesare (Reggio Calabria), con il “Sorbetto di mango di Catona e composta di bergamotto di Reggio Calabria”.

I vini abbinati saranno quelli dell’azienda agricola Antonio Ciccolo.

Gli show cooking del weekend

Per la seconda giornata, venerdì 18 ottobre, è previsto alle 19.00 lo show cooking di Elia Russo, chef del ristorante Dodici Fontane di Villa Neri Resort & Spa di Linguaglossa (CT), che presenterà il “Risotto al nerello mascalese”, abbinato alla “Granita alla ricotta di bufala, polvere di cappero, capperi canditi” di Mario Cortese di Tenuta Anasita di San Filippo del Mela (ME).

Alle 21.00 ai fornelli troveremo il primo chef stellato del Messina Street Fish, Giuseppe Causarano, una stella Michelin del ristorante Vota Vota di Ragusa con la “Triglia e pomodoro” e il sorbetto “Tramonto Rosso” di Giuseppe Arena dell’omonima gelateria messinese.

I vini saranno di Tenuta Rasocolmo.

Il weekend si aprirà con lo show cooking di sabato 19 ottobre alle 19.00, che vedrà protagonisti lo chef Umberto Laudato di Vivenda Spa con un “Risotto con crema di verdure” e Salvatore Ravese, della Pasticceria gelateria Garden di Gioia Tauro (RC) con il “Gelato Trilogy gourmet”.

I fornelli della grande tendostruttura alle 21.00 si accenderanno per Carmelo Ferreri del ristorante Corallo di Modica (RG) con la partecipazione di Francesco Arena, che proporranno “MeMo: cialda di pane con tartare di gambero e gelato”. Chiuderà la degustazione Giuseppe Flamingo della gelateria Don Peppinu a Marina di Modica (RG), con il suo “Gelato gastronomico”. L’abbinamento con i vini sarà curato da Cantine Brugnano.

Gran finale degli show cooking del Messina Street Food

Gran finale anche per gli show cooking domenica 20 ottobre con ben tre appuntamenti. Il primo, alle 12.00 con gli Ambasciatori del Gusto Francesco Arena, che farà degustare “Dal buio alla luce” pancake salato al nero di seppia, maionese alla curcuma, scaglie di nocciole dei Nebrodi, Pasquale Caliri, con “Non chiamatela Russa. Insalata di ricciola” e Lillo Freni che darà spazio ad un “Amarcord gelato”. I vini saranno di Tenute Cinquanta.

Alle 19.00 uno show cooking a quattro mani, con Giuseppe Geraci, del ristorante Modì di Torregrotta e il vincitore del fortunato programma abbinato al Messina Street Food Fest, “Messintavola”, in onda su RTP, che presenteranno “Ceviche di ricciola”. Il piatto sarà accompagnato dal “gelato all’avocado salato” di Gabriele Fiumara, vincitore SIGEP gelato d’oro 2024.

Il live conclusivo della manifestazione è previsto alle 21.00, con l’altro chef stellato in programma. Si tratta di Nino Ferreri, una stella Michelin del ristorante Limu di Bagheria (PA), che proporrà il piatto “Sento il mare dentro una conchiglia”. Ad arricchire la proposta il “gelato al cetriolino” dei docenti dell’IIS Antonello Nino Iannazzo e Giuseppe Porco. I vini abbinati per questi due ultimi show cooking saranno di Tenute Vasari.

(62)