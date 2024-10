“Divertiti con Gusto”. Tutto pronto per il Messina Street Food Fest 2024: le novità di questa edizione

Il conto alla rovescia è iniziato. Il Messina Street Food Fest 2024 sta tornando al grido di “Diverti con giusto”. L’appuntamento è a Piazza Cairoli dal 17 al 20 ottobre con un format rinnovato e con tante novità. Ad illustrarle è stato Alberto Palella, amministratore unico di Eventivamente e presidente di Confesercenti Messina durante l’evento di preview che si è svolto nella serata di ieri a Villa Ida.

«Ci saranno 53 postazioni food ma quest’anno abbiamo ben 25 nuove specialità per offrire un menù adatto a tutti i gusti e, soprattutto a tutte le tasche» ha spiegato Palella.

Ma questa edizione del Messina Street Food Fest unisce al cibo anche tanto spettacolo e intrattenimento. Il tema di questa edizione 2024 prende spunto dal “Cirque du Soleil” e, quindi, avremo la possibilità di vedere nel cuore della città dello Stretto performance circensi itineranti, sofisticate e sorprendenti e altre inedite attrazioni.

«Chi partecipa al Messina Street Food Fest non lo fa esclusivamente per degustare le diverse specialità di cibo da strada, ma perché sa di partecipare a un evento completo e immersivo, con tante sfumature di divertimento e convivialità» ha continuato Alberto Palella. «Non va dimenticato, inoltre, che i numerosi eventi collaterali sono assolutamente gratuiti e aperti a tutti e che quest’anno si arricchirà di uno spazio dedicato all’animazione, spazio che è stato fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale».

Le novità del Messina Street Food Fest 2024

Le specialità di cibo da strada proposte spazieranno dai grandi classici della gastronomia messinese, al ritorno di pietanze nazionali molto apprezzate nelle precedenti edizioni, a tante new entry accuratamente selezionate tra le centinaia di proposte arrivate. Tra queste le sfogliatelle napoletane, nelle due variati riccia e frolla, il polpo alla Boccaccio, il panino con la salsiccia di suino nero iberico; poi massima attenzione per i celiaci con proposte gastronomiche pensate per loro. Immancabile il vincitore dello scorso anno, il cannolo di Piana degli Albanesi e specialità provenienti da altre regioni, come le bombette pugliesi.

Altra novità di questa edizione, l’ampliamento dell’offerta per i più piccoli e non solo, con la presenza della COMPAGNIA JOCULARES – artisti di strada di altissimo valore conosciuti in tutta la Sicilia e non solo, con i loro spettacoli tra teatro e circo contemporaneo. Gli artisti saranno presenti in piazza ogni giorno dalle 18.00 alle 21.00 con trampolieri e performer, in linea con il tema scelto per la VI edizione del Fest. Come gli altri anni, sul palco la musica live di popolari band e dj set.

Cosa si mangia al Messina Street Food Fest

Pizza Fritta – Basilicò SteccOasi – Oasi Azzurra “A vastedda ca’ ricotta”, Focacaccia di Bagheria – Antico Forno Valenti Paella de Marisco – Republic Mezze maniche alla Carbonara – Dar Romano Street Food Stecco di pollo – L’Atelier della carne Frittatina classica napoletana – Pizzeria Salvo Kebab di Tonno – Reqube Do.Re.Mi – IIS Antonello Gelato artigianale – Gabriele Fiumara Crepes Dolci Nutella e Pistacchio – Pasticceria Salvà “Soffice Siciliano”, Schiacciatella con salsiccia, provola e funghi – Che Bella Pinsata Montanaro – La Matta Panino CaponStreet, Rosetta con Fagottino di pescespada e Caponata – La Spiga d’Oro Arancino “Ragù, Bianco, Nduja” – L’Ancora Panino con Pulled Pork e Panino con Salsiccia Americana – The King of Meat Bombette pugliesi – Hostaria di Puglia Panino con Asado di Scottona – Macelleria Requirez Frittelle croccanti di gambero – Oxtrica Corn dog – Z R Panino con le braciole messinesi – Fratelli Raffa “Black Meatball”, Panino alla curcuma con polpetta scottata di bue nero – Sancta Pani ca’ Meusa – DOS Di Origine Siciliana Pane, panelle e crocchè – A Vucciria Cookie Ice Cream – Astoria Cuzzetiello spagnolo – Terzo Posto Panino con porchetta di suino nero dei Nebrodi – Il Vecchio Carro “Cacio a cavallo”, cacio impiccato e polpetta di cavallo – U Paninaru Arrosticini abruzzesi – Bracevia Panino con hamburger 100% carne di pecora – Pecoramente “Sfogliatella napoletana”… la riccia, la frolla – Pasticceria Napoletana SACcozzino, pepata di cozze nel panino – Il Giardino sul Lago Pane cunzatu – Il Sambuco Hot dog di Spada dello Stretto – I Pisciari Cestino gelato “Trionfo di agrumi” – Gelateria Giuseppe Arena Pizza margherita a portafoglio – Farine Arancino Oro Nero, “Nebrodi”, “Sanremo” – Emiro Kebabd di Angus, Lasagna ai funghi, Panuozzo con parmigiana di pesce spada – Celiakì Panino all’Eoliana con pesce spada – A Paciota “La polpetta di Apollo”, Schiacciatella con polpetta di manzo, mousse greca e cipolla caramellata – Vecchio Borgo Pata Twister – LemonBar Taiuni e Stigghioli – A Cumparanza Panino con salsiccia di pesce spada – Nereo Delizia Cassata – Casa Irrera Alta Pasticceria Siciliana Pitone fritto “Tradizionale”, “Speck e patate” – Pitoneria Portella Burritos di Black Angus – Prodotti Tipici Campanella Smash Burger – Il Gatto Nero Philly Cheesesteak – Hammucca Panino con “Polpo alla Bocaccio” – Un’idea Uauuu! di Carmelo, Francesco e Peppe Cannolo artigianale di Piana degli Albanesi – L’artigiano del cannolo Panino con wurstel – La Piccola Paninoteca, Carmelo Patatina Ciambelle americane – Dolci Tentazioni Panino con salsiccia – Il Casale dei Colli

Street Food fa rima con solidarietà

Anche quest’anno il programma del Messina Street Food Fest prevede i tanto attesi show cooking. Grandi chef stellati e non si alterneranno ai fornelli nella tendostruttura allestita per l’occasione come un vero e proprio ristorante. I piatti realizzati saranno abbinati ogni sera ad aziende vinicole diverse e accompagnati dalle specialità di nove maestri gelatieri. Il ricavato degli show cooking sarà devoluto ad associazioni ed enti del Terzo Settore che operano sul territorio messinese: l’AIRC, il C.I.R.S. Casa Famiglia ETS e la Mensa di Sant’Antonio.

Gli orari del Messina Street Food Fest 2024

Il food village verrà inaugurato giovedì 17 ottobre alle ore 18, dando ufficialmente inizio alla nuova edizione del Messina Street Food Fest,

ORARI DI APERTURA DELLA MANIFESTAZIONE:

Giovedì 17 dalle 18.00 all’1.00,

venerdì 18 dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 all’1.00,

sabato 19 dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 all’1.00,

domenica 20 orario continuato dalle 11.00 all’1.00.

