Messina. Sicindustria firma la Carta per le Pari Opportunità

Sicindustria, partner della rete Enterprise Europe Network, ha sottoscritto oggi, nell’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Messina, la Carta per le Pari Opportunità e l’Uguaglianza sul Lavoro. Si tratta di un impegno promosso in Italia dalla Fondazione Sodalitas, volto a favorire l’adozione di politiche lavorative inclusive.

La decisione di Sicindustria e EEN di aderire a questa iniziativa rappresenta un passo significativo per il sistema imprenditoriale siciliano. Grazie a questa adesione, anche altre aziende del territorio potranno firmare la Carta, entrando così in una rete nazionale di imprese impegnate sui temi della diversità e dell’inclusione. Questa rete è inoltre collegata alla Piattaforma Europea delle Diversity Charters, sostenuta dalla Commissione Europea, con l’obiettivo di contrastare attivamente ogni forma di discriminazione nei luoghi di lavoro.

Valorizzare la presenza femminile nel lavoro

Oggi aderiscono alla Carta circa 600 imprese cui si sono aggiunte nel tempo organizzazioni non profit e pubbliche amministrazioni come Regioni ed Enti locali. Il totale è di oltre 1000 aderenti che impiegano oltre 900.000 lavoratori.

L’iniziativa si è svolta nell’ambito dell’evento “Donne e Lavoro: un approccio intersezionale”, organizzato da Fondazione Sodalitas e Sicindustria/EEN con la collaborazione del Gruppo Caronte & Tourist, all’interno del progetto europeo SPEED-FEM.

SPEED-FEM è un progetto co-finanziato dalla Commissione Europea. Inoltre, è sviluppato grazie alla collaborazione tra Fondazione Sodalitas, Soleterre, Fondazione Libellula (per l’Italia), KEAN e D&I (per la Grecia). L’obiettivo è valorizzare la presenza femminile nel mondo del lavoro, riconoscendo e rispettando le caratteristiche uniche di ogni donna.

Le azioni di SPEED-FEM si rivolgono alle aziende di tutte le dimensioni. Le invitano a promuovere la creazione di luoghi di lavoro più inclusivi attraverso attività di apprendimento reciproco e di sensibilizzazione. Tra queste attività c’è la diffusione di buone pratiche già messe in atto dalle imprese.

Il focus del progetto è sulle donne che affrontano discriminazioni intersezionali in Italia e in Grecia. Si tratta di due Paesi che si collocano agli ultimi posti in Europa sul tema dell’uguaglianza di genere nell’occupazione.

Carta pari opportunità: il sostegno di Sicindustria

L’Italia ha registrato una crescita significativa nel Gender Equality Index dal 2010 ad oggi. Nonostante questo, rimane di 1.8 punti indietro rispetto alla media UE. Iniziative come SPEED-FEM e la Carta per le Pari Opportunità e l’Uguaglianza sul Lavoro promosse da Fondazione Sodalitas possono dare un contributo concreto a ridurre ulteriormente il divario che separa l’Italia dagli altri paesi europei.

Luca Maria Recalcati, consigliere di Fondazione Sodalitas ha dichiarato: «da 16 anni, Fondazione Sodalitas è impegnata a promuovere la Carta per le Pari Opportunità, con l’obiettivo di compiere passi concreti verso l’inclusione e la valorizzazione delle diversità nel mondo del lavoro».

Inoltre ha aggiunto: «il sostegno autorevole delle istituzioni radicate nei territori, come quello di Sicindustria, rappresenta un presupposto fondamentale per coinvolgere le imprese locali in una vera e propria alleanza per le Pari Opportunità. Per rafforzare ulteriormente il proprio impegno, con un focus specifico sul tema parità di genere nel mondo del lavoro, Fondazione Sodalitas è dallo scorso anno coinvolta anche nel progetto SPEED-FEM, un’iniziativa pensata per supportare le aziende che, ispirandosi all’esempio di altre imprese, desiderano intraprendere un percorso verso luoghi di lavoro liberi da discriminazioni e pregiudizi».

Carta pari opportunità Sicindustria: un passo fondamentale

Pietro Franza, presidente Sicindustria Messina ha affermato: «la firma della Carta per le Pari Opportunità e l’Uguaglianza sul Lavoro rappresenta un passo fondamentale. Promuove una cultura aziendale

sempre più inclusiva e attenta al valore della diversità. Come Sicindustria/EEN siamo convinti che l’uguaglianza di genere e l’inclusione siano non solo principi etici imprescindibili, ma anche fattori chiave per la crescita e la competitività delle imprese».

«Attraverso questa adesione, vogliamo incoraggiare tutte le aziende del nostro territorio a intraprendere percorsi concreti per valorizzare il talento femminile e combattere ogni forma di discriminazione sul lavoro. L’iniziativa si inserisce perfettamente nel quadro del progetto europeo SPEED-FEM, con cui condividiamo l’obiettivo di creare ambienti di lavoro più equi e sostenibili. Sicindustria continuerà a sostenere e promuovere azioni che possano favorire il cambiamento culturale. Questo cambiamento è necessario per ridurre il divario di genere nel mondo del lavoro, nella convinzione che solo attraverso la collaborazione tra imprese, istituzioni e società civile sia possibile costruire un futuro migliore per tutti» – ha concluso.

Iniziative mirate per le pari opportunità

Anche Tiziano Minuti, HR Manger del Gruppo Caronte & Tourist ha spiegato: «abbiamo coraggiosamente intrapreso, ormai tanti anni fa, un percorso per la parità di genere. Parliamo di coraggio perché quello marittimo è notoriamente un settore prevalentemente maschile e maschilista. Nel 2021 abbiamo istituito, con le rappresentanze sindacali siciliane, la Commissione paritetica per le Pari Opportunità. Pochi mesi dopo, abbiamo firmato un accordo che fissava l’obiettivo di aumentare del 10% la presenza femminile in organico. Abbiamo raggiunto l’obiettivo con successo in pochi anni. A latere era però necessario alimentare una cultura del rispetto attraverso iniziative mirate. Le iniziative andavano dalla nomina di una consigliera di fiducia alla formazione sul linguaggio inclusivo, fino alla sensibilizzazione contro la violenza di genere. Un percorso impegnativo che si è rivelato strategicamente lungimirante e del quale ricordiamo due significativi traguardi. Nel 2022 siamo stati “battezzati” come prima compagnia di navigazione a ottenere la ISO 30415 per la diversità e l’inclusione. Alla fine del 2024, abbiamo conseguito la prestigiosa certificazione UNI PDR 125 per la parità di genere».

Tra i relatori, anche rappresentanti locali degli Ordini professionali che hanno evidenziato il loro impegno verso la parità di genere.

Un futuro più equo e sostenibile

Al convegno, oltre a Pietro Franza, Presidente di Sicindustria Messina e Amministratore Delegato di Caronte & Tourist, sono intervenuti i rappresentanti delle istituzioni locali:

Giovanna Spatari, Rettrice Università di Messina,

Federico asileE, Sindaco Comune di Messina,

Cettina Scaffidi, Presidente Comitato d’imprenditoria femminile della Camera di Commercio Messina,

Domenico Vecchio, Presidente Confindustria Reggio Calabria.

L’evento ha previsto un momento di presentazione di Fondazione Sodalitas e del progetto SPEED-FEM da parte di Luca Maria Recalcati, Consigliere Area Lavoro, Fondazione Sodalitas, Maura Di Mauro, Founder DIMPACT, Advisor D&I per SPEED-FEM, seguito da una tavola rotonda, moderata da Tiziano Minuti, Responsabile HR e Comunicazione Gruppo Caronte & Tourist. Sono state condivise pratiche e strategie per costruire un futuro più equo e sostenibile attraverso le testimonianze di aziende virtuose del territorio locale: A2A Energiefuture, Agrumaria Reggina, C.I.R.S. Casa Famiglia, Gruppo Caronte & Tourist, Irritec.

(7)