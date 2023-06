Messina, arriva il “Teatro in Orto”: l’appuntamento

Se cercate un angolo di città nascosti dal traffico, in cui trascorrere una serata senza troppi fronzoli, all’Orto Botanico “Pietro Castelli” di Messina c’è il “Teatro in Orto”. Sabato 1 luglio, alle 20.30, nella cavea dello spazio verde cittadino, infatti, c’è “Se vi pare” liberamente ispirato a “Cosi è se vi pare” di Luigi Pirandello, adattamento e regia di Antonio Lo Presti, con la Compagnia Filodrammatica Vaudeville.

In occasione dello spettacolo, l’Orto Botanico sarà aperto al pubblico dalle 19.00 alle 22.00, con ingresso gratuito. Ancora nessuna certezza, invece, delle proiezioni cinematografiche che, solitamente in questo periodo, vengono organizzate all’interno del giardino. Nell’estate 2022, per esempio, in collaborazione con il Cineforum Don Orione e l’Associazione Antonello da Messina sono stati presentati quattro lungometraggi, dedicati al centesimo anniversario dalla nascita dell’attore messinese Adolfo Celi.

Teatro all’Orto Botanico di Messina

La Vaudeville, protagonista di questo primo appuntamento nasce come laboratorio teatrale nel 2007, diventando poi, nel 2012, centro di formazione che accoglie centinaia di studenti di ogni età. A guidare Vaudeville è Alessandro Alù, regista specializzato nella didattica e nella pedagogia teatrale. La scuola offre diversi corsi di preparazione al mondo teatrale: dalla dizione al solfeggio; dal canto alla scherma teatrale.

In scena: Annamaria Biondi, Michele Bonaiuto, Danila Castiglione, Enza Ciacchella, Anna Francica, Simona La Fauci, Maria Cecilia Laganà, Dina Maiolo, Corinna Marino, Loredana Palmieri, Stello Rasà e con Giusi Piccione nel ruolo della Signora Ponza. Per motivi di sicurezza, l’ingresso allo spettacolo teatrale sarà limitato al numero massimo di 80 partecipanti.

