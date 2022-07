Cinema all’Orto Botanico di Messina: il programma

Cercate un posticino in centro, ma lontano dal traffico in cui trascorrere una serata d’estate? All’Orto Botanico “Pietro Castelli” di Messina torna “Cinema in Orto”, la rassegna cinematografica che quest’anno festeggia i suoi primi otto anni di attività. Un’edizione, quella dell’estate 2022, dedicata all’attore messinese Adolfo Celi e al centesimo anniversario dalla sua nascita.

«Riprende – scrivono dall’Orto Botanico – l’apprezzata “tradizione” estiva di proiezioni di film all’aperto, nella cavea dell’Orto, sul tema “Messina e il cinema”. In occasione del centesimo anniversario della nascita di un messinese “doc” come Adolfo Celi, abbiamo pensato di dedicare a lui la rassegna “estate 2022”».

Cinema all’Orto Botanico di Messina

Saranno quattro le pellicole in programma, proiettate in collaborazione con il Cineforum Don Orione e l’Associazione Antonello da Messina:

lunedì 4 luglio , alle 21: “Un americano in vacanza” (1946), per la regia di Luigi Zampa, con Valentina Cortese, Paolo Stoppa, Luciano Salce;

, alle 21: “Un americano in vacanza” (1946), per la regia di Luigi Zampa, con Valentina Cortese, Paolo Stoppa, Luciano Salce; giovedì 7 luglio , alle 21: “Natale al campo 119” (1947), per la regia di Pietro Francisci con: Aldo Fabrizi, Vittorio De Sica, Peppino De Filippo, Massimo Girotti, Ave Ninchi;

, alle 21: “Natale al campo 119” (1947), per la regia di Pietro Francisci con: Aldo Fabrizi, Vittorio De Sica, Peppino De Filippo, Massimo Girotti, Ave Ninchi; lunedì 11 luglio , alle 21: “Proibito rubare” (1948), per la regia di Luigi Comencini, con Tina Pica, Mario Russo, Luigi Dermastro;

, alle 21: “Proibito rubare” (1948), per la regia di Luigi Comencini, con Tina Pica, Mario Russo, Luigi Dermastro; giovedì 14 luglio, alle 21: “Emigrantes” (1949), per la regia di Aldo Fabrizi, con Aldo Fabrizi, Ave Ninchi, Loredana, Eduardo Passarelli.

Per le quattro serate, l’Orto Botanico sarà aperto dalle 20:00 alle 23:00. Ingresso gratuito

(273)