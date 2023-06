Estate a Messina, alla Tenuta Rasocolmo la mostra di Alba Rita La Mantia e Monreau

Si intitola “AQUA” ed è la mostra che inaugura la sezione arti visive del Capo Rasocolmo Summer Fest 2023 alla Tenuta Rasocolmo di Messina. A dare prospettiva e corpo alle forme dell’acqua sono Alba Rita La Mantia e Monreau, a cura di Mariateresa Zagone.

«Una ventina di acquerelli, – si legge nella nota –, opere simili per tecnica e dimensione, ma che ognuna delle due artiste declina in un proprio modo specifico attraverso luce, colore e trasparenza: elementi costitutivi dell’acqua e della percezione che di essa abbiamo». Il vernissage è in programma venerdì 30 giugno, alle 19.00.

In mostra alla Tenuta Rasocolmo

Ma chi sono le due autrici in mostra alla Tenuta Rasocolmo? Alba Rita La Mantia, nasce ad Acquedolci nel 1958. Artista poliedrica, padroneggia molteplici tecniche pittoriche, con particolare attitudine all’uso dei materiali da riciclo come mezzo per la pittura materica. Ama in particolare la pittura ad olio e ad acquerello. Ottiene lusinghieri riscontri nella ritrattistica con l’uso di matita e grafite. Diverse opere sono state utilizzate come copertine di libri e taccuini .

Lilly Romano, in arte Monreau, nasce a Messina nel 1976. Si forma alla Scuola d’Arte e si perfeziona all’Accademia di Belle Arti acquisendo grande padronanza delle tecniche del disegno e del colore con particolare riferimento all’acquerello, all’olio e all’acrilico.

A questo link il programma completo del Capo Rasocolmo Summer Fest 2023.

