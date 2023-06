Estate a Messina, alla Tenuta Rasocolmo torna il Summer Fest: il programma

Anche quest’estate la Tenuta Rasocolmo di Piano Torre, a Messina, ospita il “Capo Rasocolmo Summer Fest“: rassegna multidisciplinare, sul promontorio più a nord della Sicilia. Quattro le sezioni dedicate curate da: Nous Editrice per gli incontri letterari, Claudio Iudicelli per “Wine & Music”, Roberto Bonaventura per l’ormai consueto appuntamento con la rassegna teatrale “Promontorio Nord” e Mariateresa Zagone per le arti visive.

Tra gli ospiti anche: Tony Canto, Luca Madonia e Francesco Cafiso. Si comincia sabato 24 giugno con un incontro su “Al centro del fuoco ” di Oriah Mountain Dreamer, a cura di Nous Editrice. Presenta Ermelinda Gulisano. Tutto il programma del “Capo Rasocolmo Summer Fest” alla Tenuta Rasocolmo di Messina:

