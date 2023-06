Messina, torna il cinema all’aperto del Multisala Iris: i film in programma

Pubblicata la prima parte delle proiezioni del cinema all’aperto organizzato dal Multisala Iris di Messina, nello spazio dell’Area Iris; si comincia sabato 8 luglio con la prima visione del nuovo capitolo della saga di Indiana Jones, diretto da James Mangold e si prosegue fino al 30 con “Mixed by Erry” di Sydney Sibilia.

Previste anche due rassegne dedicate rispettivamente al regista spagnolo Pedro Almodóvar e al regista giapponese Hayao Miyazaki. E poi ancora “Barbie”, il lungometraggio sull’icona di plastica, amata dalle bambine (e non solo), con Margot Robbie e Ryan Gosling e “The Whale” con il premio Oscar Brendan Fraser.

Cinema all’aperto, il programma dell’Iris:

Al via, come vi avevamo anticipato, la rassegna cinematografica estiva del Multisala Iris, ecco i film in programma:

8 e 9 luglio: “Indiana Jones e il quadrante del destino”;

11 luglio, per la rassegna Miyazaki: “Ponyo sulla scogliera”;

12 luglio: “Romantiche”;

13 luglio, per la rassegna Almodóvar: “L’indiscreto fascino del peccato”;

14 luglio: “A letto con Sartre”;

15 e 16 luglio: “Dungeon e Dragons. L’onore dei ladri”;

18 luglio, per la rassegna Miyazaki: “Kiki – Consegne a domicilio”;

19 luglio: “Primadonna”;

20 luglio, per la rassegna Almodóvar: “Che ho fatto io per meritare questo?”;

21 luglio: “Vizio di famiglia”;

22 e 23 luglio: “Barbie”;

25 luglio: “Miracle”;

26 luglio: “La primavera della mia vita”;

27 luglio, per la rassegna Almodóvar: “La legge del desiderio”;

28 luglio: “The Whale”;

29 e 30 luglio: “Mixed by Erri”.

Inizio spettacoli ore 21.30.

