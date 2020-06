Brutto incidente sulla A18 Messina Catania: auto si ribalta in autostrada

Brutto incidente sull’autostrada A18 Messina Catania: un’auto si è ribaltata dopo l’impatto con un mezzo in coda. A bordo del veicolo cinque ragazzi che, presumibilmente non accorgendosi di un restringimento, sono andati a sbattere contro un’altra vettura. Sul posto sono intervenute cinque ambulanze per prestare soccorso ai giovani, che hanno riportato ferite di lieve entità.

L’incidente è avvenuto ieri, domenica 14 giugno, intorno alle 11.00 nel tratto dell’autostrada A18 tra Giardini Naxos e Fiumefreddo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Letojanni, assieme alla squadra proveniente dal Distaccamento di Riposto (Catania) e cinque ambulanze del 118.

Questa la dinamica dell’incidente avvenuto sull’autostrada Messina Catania, secondo quanto ipotizzato dai Vigili del Fuoco accorsi sul posto: «Sembra che gli occupanti, viaggiando in direzione da Catania verso Messina, non si siano accorti, nell’immediatezza, di un restringimento della corsia che di fatto rallentava l’andatura dei mezzi in transito; di conseguenza, non potendo più gestire la frenata, non hanno potuto evitare l’impatto con l’ultima vettura della fila creata, provocando il ribaltamento della loro stessa auto, andando a invadere la corsia opposta dell’autostrada».

I cinque ragazzi coinvolti nell’incidente hanno ricevuto gli immediati soccorsi dagli operatori dei Vigili del Fuoco, arrivati dai due Distaccamenti con due APS (Autopompa Serbatoio) e Pick-up con modulo, e dal personale medico giunto a bordo di cinque ambulanze. Sul posto anche tre pattuglie della Polizia Stradale e la squadra operativa dell’azienda autostradale, per gestire la viabilità e ripristinare la rete.

