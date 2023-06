Messina, torna il “Cinema in Orto”: i film in programma

Luglio sta per arrivare e anche l’appuntamento con il “Cinema in Orto” al giardino botanico “Pietro Castelli” di Messina: una mini rassegna cinematografica, giunta alla 9ª edizione, organizzata in collaborazione con il Cineforum Don Orione e l’Associazione Antonello da Messina.

Si comincia lunedì 3 luglio, alle 21.00, con un omaggio alla indimenticabile Anna Magnani in “Roma città aperta”, lungometraggio del 1945 diretto da Roberto Rossellini; si prosegue con un ricordo di Massimo Mollica, interprete originario di Pace del Mela, noto soprattutto per aver vestito i panni di Don Vito Cascio Ferro nello sceneggiato televisivo “Joe Petrosino”, per la regia di Daniele D’Anza e si conclude con una due giorni dedicata al messinese Giuseppe Scarcella, attore di teatro e di cinema, che ha debuttato in “Un uomo a metà” di Vittorio De Seta.

Messina, Cinema in Orto: i film in programma

In occasione del “Cinema in Orto”, l’Orto Botanico sarà aperto dalle 20.00 alle 23.00, con ingresso libero (come sempre). Si avvisa inoltre che, per motivi di sicurezza, l’ingresso alla proiezione dei film sarà limitato al numero massimo di 90 partecipanti. Sabato 1° luglio, invece, la prima di “Teatro in Orto” con la Compagnia Vaudeville diretta da Antonio Lo Presti. Qui tutti i film in programma all’Orto Botanico di Messina:

lunedì 3 luglio, alle 21.00: “ Roma città aperta ” (1945), regia di Roberto Rossellini, con Anna Magnani, Aldo Fabrizi, Marcello Pagliero, Mara Michi;

” (1945), regia di Roberto Rossellini, con Anna Magnani, Aldo Fabrizi, Marcello Pagliero, Mara Michi; giovedì 6 luglio, alle 21.00: “ Il prefetto di ferro ” (1977), regia di Pasquale Squitieri, con Giuliano Gemma, Claudia Cardinale, Massimo Mollica;

” (1977), regia di Pasquale Squitieri, con Giuliano Gemma, Claudia Cardinale, Massimo Mollica; lunedì 10 luglio, alle 21.00: “ Turi e i Paladini ” (1979), regia di Angelo D’Alessandro, con Riccardo Cucciolla, Rosalino Cellamare, Giuseppe Scarcella;

” (1979), regia di Angelo D’Alessandro, con Riccardo Cucciolla, Rosalino Cellamare, Giuseppe Scarcella; giovedì 13 luglio, alle 21.00: “Terrarossa” (2001), regia di Giuseppe Molteni, con Carmine Recano, Monica Comegna, Giuseppe Scarcella.

