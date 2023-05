Tindari Festival 2023: tutto il programma degli spettacoli

Voglia di estate, di teatro e di storie: torna anche per il 2023 il Tindari Festival, giunto alla sua 67° edizione. Un’edizione che racconta l’identità isolana, in modo diffuso: gli spettacoli, infatti, si svolgeranno al Teatro Antico di Tindari, nel Centro storico di Patti, nell’ex Convento San Francesco e per la prima volta nel Teatro di Paglia, sulle colline pattesi con vista sulle Eolie.

«La 67° edizione del Tindari Festival – ha detto il direttore artistico Tindaro Granata – non vuole essere solo il recupero delle nostre antiche usanze di socializzazione e di culto, che pure determinano la nostra etnografia, ma ritrovare la narrazione emotiva delle nostre origini, cercare un punto dal quale passa la linea della nostra discendenza: imparare a conoscere noi stessi attraverso le storie dei “nonni dei nostri avi”, come dice Camilleri. Investire sullo studio delle tradizioni significa dare valore alla terra, valore al tempo, valore alle persone e dunque dare valore al futuro».

Tindari Festival 2023: il programma

A inaugurare la nuova stagione, il 30 giugno al Teatro di Paglia sarà Maria Pilar Perez Aspa con “Racconti di Zafferano”, uno spettacolo dedicato alla ritualità del cibo, attraverso le parole di Cervantes, Proust, Vicent, Montanari, Scarpellini, Montalbàn, Fernando de Rojas. Tra gli ospiti anche Paolo Rossi con “Omero stand up comedy” per la regia di Sergio Maifredi. Tutto il programma del Tindari Festival 2023:

30 giugno, alle 20.00, al Teatro di Paglia: "Racconti di Zafferano" di e con Maria Pilar Perez Aspa;

3 luglio, alle 21.00, nella piazza Chiesa Santa Febronia di Patti: "Diva Trofima", a cura di Nicola Tindaro Calabria, regia di Alba Porto, con Francesca Porrini, Emilia Tiburzi e il coro Lasettimanota;

8 luglio, alle 21.00, al Teatro Greco di Tindari: "La ballata del carcere di Reading", di Oscar Wilde, regia Elio De Capitani, con Umberto Orsini, musiche di Giovanna Marini;

11 luglio, alle 20.00, al Teatro di Paglia: "E venne il buio. Racconto delle Termopili", regia e testo di Giovanni Arezzo, con Stefano Panzeri e musiche dal vivo Michele Piccione. Premio Renato Palazzi;

16 luglio, alle 20.00, al Teatro di Paglia: "Modus Ludendi", regia di Laura Giacobbe, con Antonio Alveario e Fabrizio Romano. Progetto Somiglianze;

21 e 22 luglio, alle 21.00, all'Ex Convento San Francesco: "In difesa di Clitennestra", regia di Stefano Molica, con Manuela Ventura, Noemi Scaffidi e Valentina Martino;

25 luglio, alle 21.00, al Teatro Greco di Tindari: "Ilva Football Club", di Usine Baug & Fratelli Maniglio;

28 luglio, alle 20.30, al Teatro Greco di Tindari: "Contrada Luna", di Mario Incudine. Progetto originale "Tindari a cielo aperto" con la Libera Compagnia Teatro per Sognare della Casa Circondariale di Messina Darteventi;

1 agosto, alle 21.00, al Teatro Greco di Tindari: "Stand Up Omero Comedy" con Paolo Rossi, regia di Sergio Maifredi;

13 agosto, alle 21.00, al Teatro Greco di Tindari: "Antropolaroid" di e con Tindaro Granata

Premio “I megghiu di’ nostri”, a cura dell’ACIAP e del gruppo SCRUSCIU;

17 agosto, alle 21.00, al Teatro Greco di Tindari: "Camicette bianche. Il musical", regia di Marco Savatteri. Premio Renato Palazzi;

25 agosto, alle 21.00, all'Ex Convento San Francesco: "Magnificat" di Alda Merini, adattamento Gabriele Allevi, regia Paolo Bignamini, con Arianna Scommegna e con Giulia Bertasi alla fisarmonica;

27 agosto, alle 21.00, al Teatro Greco di Tindari: "Giudei a Tindari", con Eleonora Bordonaro

e i Giudei di San Fratello in Verso Roda con i cunti di Giuseppe Provinzano.

Tindari Extra Festival

3 agosto, alle 21.00, al Teatro di Paglia: "Stasira japru li porti di la storia", a cura dell'Associazione Salvatore Quasimodo;

7 agosto, alle 04.00, al Teatro Greco di Tindari: Carmen Consoli in concerto all'alba per l'Indiegeno Fest 2023;

7 e 8 agosto, centro storico di Patti: Notte per la Cultura, a cura dell'APS Officina delle Idee;

, centro storico di Patti: , a cura dell’APS Officina delle Idee; 8 agosto, centro storico di Patti: Patti Bombardata 1943/2023, a cura di Banca della Speranza e Consulta giovanile di Patti;

9 agosto, alle 21.00, al Teatro Greco di Tindari: "Curculio di Plauto", regia di Cinzia Maccagnano. Teatro dei due Mari;

12 agosto, alle 21.00, al Teatro Greco di Tindari: "La Traviata" di Giuseppe Verdi. Festival lirico dei Teatri di Pietra;

18 agosto, alle 21.00, al Teatro Greco di Tindari: "Lucio Dalla Tribute". Festival lirico dei Teatri di Pietra;

, alle 21.00, al Teatro Greco di Tindari: “ “. Festival lirico dei Teatri di Pietra; 23 agosto, alle 21.00, al Teatro Greco di Tindari: “Jazz in progress“, Castelbuono Jazz Festival.

