Messina, il Premio Adolfo Celi del CIRS all’attrice Antonella Attili

Si avvicina la IV edizione del Premio Adolfo Celi, organizzato dal CIRS Messina, che quest’anno verrà assegnato all’attrice Antonella Attili. L’iniziativa è promossa con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Messina, dell’Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana e del Nuovo Imaie e con la partnership del Cesv Messina ETS.

«Il Premio Adolfo Celi – si legge nella nota – è un evento solidale e di raccolta fondi, in linea con la mission del CIRS, che a Messina gestisce una casa famiglia per donne e bambini in stato di disagio socio economico, una casa rifugio per donne vittime di violenza, uno sportello d’ascolto e un punto salute, quest’ultimo insieme con altre associazioni. L’intero ricavato sarà destinato ai progetti di avviamento al lavoro delle ospiti delle strutture». L’appuntamento è dal 30 giugno al 2 luglio, tra l’Università di Messina, il Marina del Nettuno Yachting Club e il Museo Regionale.

Messina, Premio Adolfo Celi ad Antonella Attili

Esordisce sul grande schermo nel 1988 in “Nuovo Cinema Paradiso” di Giuseppe Tornatore e da quel momento la carriera di Antonella Attili è ricca di successi: viene diretta dai più importati registi italiani; tra cui Pupi Avati, Francesca Archibugi ed Ettore Scola ed a livello internazionale recita una parte nel “Paziente inglese” di Anthony Minghella, ma si dedica anche al teatro e alla tv. Divertenti e profondi i suoi monologhi a “Propaganda Live”, in onda su La7.

In programma per la IV edizione del Premio Aldolfo Celi anche una giornata su “Messina nel Cinema” con la proiezione del documentario di Leonardo Celi “Adolfo Celi, un uomo per due culture” e “La villeggiatura”, per la regia di Marco Leto. Una tavola rotonda al Marina del Nettuno su “La televisione strumento educativo per favorire l’emancipazione e superare le differenze di genere” e un Galà solidale al Museo di Messina, in programma il 2 luglio, in cui verranno assegnati i premi. L’evento sarà condotto da Marika Micalizzi e Maurizio Licordari.

