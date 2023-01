Dalle profondità dello Stretto arriva ”La via del ferro”: all’Apollo di Messina il film su Fabio Pilato

Si intitola “La via del ferro” l’ultimo film del regista messinese Francesco Cannavà, incentrato sulla vita di Fabio Pilato, l’artista del ferro che con il suo lavoro affronta il dolore e dà vita alle creature che popolano i fondali dello Stretto di Messina. La pellicola, in concorso alla scorsa edizione del Torino Film Festival, approda finalmente a Messina per un’anteprima gratuita al Cinema Multisala Apollo sabato 28 gennaio.

Una produzione interamente messinese per un film che porta sul grande schermo la storia di Fabio Pilato, messinese che, dopo aver scoperto di avere un tumore al sangue ha trovato nell’arte e nelle profondità dello Stretto di Messina, la forza per andare avanti e affrontare il dolore. La sua storia ha attirato l’attenzione del produttore Arturo Morano di Art Show, che insieme a Renata Giuliano di 8 Road Film e al regista e sceneggiatore Francesco Cannavà, ha deciso di raccontarla a un pubblico più vasto, oltrepassando i confini dello Stretto. L’opera ha già ottenuto un gran successo approdando alla 40esima edizione Torino Film Festival.

Questo fine settimana sarà proiettato gratuitamente al Cinema Multisala Apollo, dove è stato presentato questa mattina da Loredana Polizzi: «Sono contenta di avere Fabio qua – ha detto –, amo l’arte, ho sempre seguito il suo lavoro. Fabio va premiato con la nostra presenza e con le nostre parole. Se tutti cooperassimo per il nostro territorio avremmo una città migliore. Questo momento deve servire da esempio». A presentare il film è stato il critico cinematografico Franco Cicero, che si è concentrato sul lavoro svolto dal regista: «Questa è una bellissima occasione in cui il cinema incontra l’arte ed esalta la città di Messina attraverso un legame profondo con quel luogo magico che è lo Stretto. Francesco Cannavà ha dato un apporto importante al cinema documentario. Un documentario cortometraggio, una scelta particolare, forte, che rende giustizia all’uomo e all’artista Fabio Pilato. Nel percorso artistico di Francesco Cannavà è la prima volta che gira un film nella sua città, con una produzione della città di Messina, grazie all’intuito produttivo di Arturo Morano».

Il film “La via del Ferro” sarà proiettato in anteprima all’Apollo sabato 28 gennaio, alle ore 20.30 e alle ore 22.00. Il primo spettacolo è già sold out, quindi sono aperte le prenotazioni (obbligatorie) per il secondo, all’indirizzo e-mail laviadelferroinfo@gmail.com. Il documentario è prodotto da Art Show e 8 Road Film in collaborazione con la Fondazione U. Bonino & M.S. Pulejo – Gazzetta del Sud e Sicromie.

A raccontarci qualcosa di più sono l’artista Fabio Pilato e il regista e sceneggiatore Francesco Cannavà.

(131)