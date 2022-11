“La via del ferro” il film sul messinese Fabio Pilato in concorso al Torino Film Festival

Realizzato e ambientato a Messina da un team di produzione tutto messinese: il film “La via del ferro” ispirato alla storia di Fabio Pilato è stato selezionato in concorso al Torino Film Festival, kermesse cinematografica italiana dedicata in particolare alle giovani leve del cinema nazionale. Ad annunciarlo è il regista e sceneggiatore Francesco Cannavà, autore del soggetto insieme all’attore Christian Bisceglia.

Il Torino Film Festival, giunto alla sua 40esima edizione, si svolgerà dal 25 novembre al 3 dicembre 2022 e vedrà in concorso anche un film ambientato nella città di Messina. Si tratta di “La via del ferro”, opera del giovane regista messinese Francesco Cannavà incentrata sulla figura di Fabio Pilato, l’artista del ferro che con il suo lavoro dà vita alle creature che popolano i fondali dello Stretto.

«Questo film – spiega Cannavà con un post condiviso sui social – prende vita dalle profondità dello Stretto di Messina, la cui natura dobbiamo difendere dai pericoli dell’uomo. Ha come protagonista un uomo, Fabio Pilato, fatto della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni. La sostanza di questo film sono i quattro elementi – fuoco, aria, acqua e terra – ed esiste perché alcune persone ci hanno creduto tramutando la loro energia nella materia di cui è fatto questo film».

“La Via del Ferro” è prodotto da Arturo Morano per ART Show Produzioni & Records e Renata Giuliano per 8 ROAD FILM Srl, in collaborazione con Fondazione Bonino Pulejo – Gazzetta del Sud e Sincromie. Il film è assistito da Sicilia Film Commission. Di seguito, l’elenco delle persone e delle aziende che hanno lavorato al film:

con Fabio Pilato

Regia – Francesco Cannavà

Da un’idea di Arturo Morano

Soggetto – Christian Bisceglia e Francesco Cannavà

Sceneggiatura – Francesco Cannavà

Direttore della Fotografia – Enrico Bellinghieri

Montaggio – Lorenzo Petracchi

Musiche Originali – Tony Canto

Edizioni musicali CAM Sugar e ART Show Produzioni & Records

Suono – Amitt Kelvin Darimdur

Produzione Esecutiva – Tiziana Lo Cascio e Mt Tringali

Assistente alla Regia – Vlada

Seconda Unità – Alberto Ier

Voice Over registrata da Alessandro Magnisi per T Records Messina

Montaggio del Suono e Mix Audio – Gianluca Gasparrini

Color – Enrico Bellinghieri

Fotografo di Scena – Francesco Algeri

Sala Mix Audio – Breakdown Production

Immagini di repertorio di Gianmichele Iaria per Oloturia Sub dc e Roberto De Domenico

Locandina e Dossier Mario Caruso

Logo Design e Animazione Titoli Sincromie Antonio Demore Soraci

Dcp Leonardo Siniscalco

Trailer Lorenzo Petracchi

Ufficio Stampa Sabina Prestipino

Sponsorship Allianz Damiano Malfi e Despar Nordest.

(Foto © Francesco Algeri)

