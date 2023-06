MessinaCon 2023, il fumettista David Lloyd arriva a Messina: dove e quando

David Lloyd, fumettista inglese noto soprattutto per aver illustrato “V per Vendetta” (realizzato con Alan Moore) arriva a Messina per due appuntamenti a cura di Stretto Crea, in collaborazione con la Fumetteria La Torre Nera. Si tratta di una preview in attesa del MessinaCon 2023 che si svolgerà il 2 e il 3 settembre. Già nel 2018, Lloyd era stato ospite della fiera del fumetto della città dello Stretto.

David Lloyd sarà a Messina, il 30 giugno, alla Chiesa di Santa Maria Alemanna, dalle 17.30 alle 19.30 (ingresso gratuito); l’1 luglio, all’Officina del Sole, dalle 18.00 alle 20.00 (ingresso gratuito, preferibile la prenotazione).

(Foto di Federico Alfio Maria Vinci)

