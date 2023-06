MessinaCon 2023: ufficiali le date della “Fiera del fumetto e del fantastico”. Tutte le info

Continua il cammino verso il MessincaCon 2023, la “Fiera del fumetto e del fantastico” che si svolgerà al Palacultura “Antonello” della città dello Stretto il prossimo settembre. Dopo gli Stretto Games di fine maggio, ad anticipare l’evento sarà l’incontro con uno dei maestri del fumetto internazionale. Scopriamo tutti i dettagli.

Dopo lo stop imposto dal Covid-19, con un’ultima edizione svoltasi tra fine agosto e inizio settembre 2019, a Messina torna la Fiera del fumetto e del fantastico, dedicata agli appassionati di fumetti, manga, anime, serie tv, supereroi, videogame e tanto altro, con cosplay e gadget tutti da scoprire. L’appuntamento col MessinaCon 2023, ormai è ufficiale, con tanto di locandina pronta, è fissato per il 2 e 3 settembre 2023 al Palacultura “Antonello”.

Nell’attesa di settembre, gli organizzatori hanno iniziato a scaldare i motori con una giornata dedicata ai cosplay che si è svolta a Villa Dante e gli Stretto Games, che si sono tenuti al Palacultura lo scorso 28 maggio. Prima della fiera è previsto un altro evento “collaterale”: l’incontro con David LLoyd – fumettista inglese noto, tra le altre cose, per essere stato l’illustratore del celebre “V per Vendetta” di Alan Moore, e per Hellblazer –, che si terrà il 30 giugno. Per quel che riguarda il MessinaCon 2023, il programma è ancora “top secret”, ma abbiamo un paio di anticipazioni: gli ospiti d’eccezione saranno tre, ed è prevista una gara di cosplay.

L’evento, organizzato da Stretto Crea, vede la collaborazione del Comune di Messina e in particolare dell’assessorato alle Politiche Giovanili, e la partnership della Fondazione Architetti del Mediterranneo e l’Ordine degli Architetti di Messina. La locandina dell’edizione 2023 del MessinaCon è stata affidata a Gasparre Orrico, mentre le grafiche allo Studio Ronin.

(23)