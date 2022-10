Cambi di casacca in Consiglio Comunale: Mirko Cantello lascia la Lega e passa al Misto

Ancora scossoni in Consiglio Comunale, con Mirko Cantello che dalla Lega (Prima l’Italia, per la precisione) annuncia il suo passaggio al Gruppo Misto. Nel frattempo, mentre Alessandro De Leo si prepara ad abbandonare l’Aula per l’Assemblea Regionale Siciliana, è pronto a sostituirlo il primo dei non eletti nella sua lista. Vediamo chi è e cosa sta succedendo tra le pareti di Palazzo Zanca.

Un laconico «comunico la mia volontà di passare al Gruppo Misto». Così il consigliere comunale Mirko Cantello – eletto alle scorse elezioni amministrative con Prima l’Italia (Lega) in coalizione con le liste a supporto della candidatura di Federico Basile – annuncia il cambio di casacca. Come leggere questa decisione? Va segnalato che nella Seduta in cui è stato approvato il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), un esponente del gruppo legato a Nino Germanà, Giuseppe Villari, aveva espresso alcune perplessità sulla delibera presentata dalla Giunta, mentre la collega Amalia Centofanti aveva addirittura abbandonato l’Aula prima della votazione. Che i consiglieri legati al Carroccio intendano prendere le distanze dalla maggioranza, mentre Cantello non è d’accordo? Possibile, ma lo sapremo nelle prossime Sedute.

Se però da parte di Cantello è possibile immaginare un avvicinamento ai gruppi legati al sindaco Federico Basile e facenti capo al movimento Sicilia Vera; all’interno della maggioranza, sempre nella Seduta riguardante il PGTU, si era verificato un evento di natura inversa, un piccolo screzio che si era concluso con l’uscita dall’Aula del consigliere Cosimo Oteri. Da allora su questo fronte nessuna nuova. Intanto, il Gruppo Misto inizia a popolarsi. A soli quattro mesi dalle Amministrative, hanno abbandonato il gruppo di elezione già tre consiglieri: Concetta Buonocore (eletta col centrosinistra) e Nicoletta D’Angelo, entrambe, poi, candidate alle regionali con Cateno De Luca, e per l’appunto Mirko Cantello.

Intanto, però, gli scossoni al Consiglio Comunale arrivano anche dall’esterno. È di ieri pomeriggio, infatti, la notizia, diffusa intanto dall’ex sindaco di Messina, Cateno De Luca, dell’ingresso del consigliere Alessandro De Leo all’Assemblea Regionale Siciliana (ARS) a seguito di un ricalcolo riguardante i seggi. Al suo posto dovrebbe subentrare il primo dei non eletti nella sua lista di appartenenza, vale a dire l’ex consigliere comunale Giuseppe Schepis.

